Hardcore hraní na cesty: Microsoft zveřejnil seznam her pro Steam Deck

Herní PC do ruky jménem Steam Deck, připomínající svou konstrukcí Nintendo Switch, konečně dorazilo prvním zájemcům. Při této příležitosti Microsoft přispěchal se seznamem svých titulů od Xbox Game Studios, které jsou pro Steam Deck optimalizované a na které si novopečení majitelé musí naopak nechat zajít chuť.

Seznam podporovaných her není malý

Plně ověřená funkčnost je u titulů Deathloop, Psychonauts 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, The Evil Within, Fallout Shelter, Prey, Battletoads a Max: The Curse of Brotherhood. Hratelné by měly být hry Sea of Thieves, Fallout 4, Forza Horizon 5, Forza Horizon 4, Quantum Break či State of Decay: YOSE.

Zapomenout musí hráči na hry Gears 5, Halo: The Master Chief Collection, Halo Infinite a Microsoft Flight Simulator X, které nejsou oficiálně podporované z důvodu nekompatibility Steam Decku s jejich anti-cheatovou ochranou, tudíž není jasné, zda se jich někdy na novém přenosném PC dočkáme.

Zároveň se Microsoft pochlubil vydáním nezbytných ovladačů pro Steam Deck, které na něm umožní bezproblémový chod operačního systému Windows. Dostupné ovladače se zaměřují na fungování GPU, Wi-Fi a Bluetooth, přičemž zatím stále chybí ovladače pro audio. Pokud si tedy nainstalujete na Steam Deck operační systém Windows, budete přenos zvuku muset řešit bezdrátově, nebo skrze USB.

Důležité je také upozornění, že nové ovladače jsou k dispozici pouze pro Windows 10, přičemž těch pro aktuální Windows 11 se dočkáme později. Také je potřeba zmínit, že zařízen od Valve aktuálně nepodporuje dual boot, takže si musíte rozmyslet, zda Windows na Steam Decku opravdu chcete.