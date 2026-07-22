Nabídka, která se neodmítá! Štědrý balíček PC her stojí jen čtyři stovky, nechybí ani Mafia

- Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček, který obsahuje 15 her od společnosti 2K Games
- Nabídka obsahuje rovnou tři hry ze světa Borderlands i Mafii 2 v definitivní edici z roku 2020
- Balíček si můžete pořídit až do 8. srpna za 15,90 eur, tedy necelých 400 korun
Balíček s výstižným názvem 2K Megahits 2026 Bundle od známého obchodu Humble Bundle obsahuje celkem 15 her na Steam pouze za 15,90 eur, v přepočtu tedy za necelých 400 korun. Jedná se o pestrý výběr her od vydavatelství 2K Games, ve kterém nechybí například populární střílečky jako BioShock Infinite, Risk of Rain 2 či Borderlands 3, tahová strategie XCOM: Enemy Unknown nebo česká Mafia 2 v definitivní edici. Balíček bude k dispozici do 8. srpna. S nákupem ale raději příliš neotálejte, klíče k některým hrám už totiž začínají docházet.
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Samostatnou zmínku si zaslouží například povedená akční hra Risk of Rain 2 z roku 2020. V této roguelike střílečce z pohledu třetí osoby budete čelit stále obtížnějším vlnám nepřátel, bojovat o přežití a sbírat různá vylepšení a užitečné bonusy, než postoupíte do další zóny, kde to celé začne nanovo. Hra nabízí vyváženou obtížnost a zabavíte se u ní sólo i s přáteli. V balíčku najdete i řadu dalších stříleček včetně retro kousků Duke Nukem 3D a Hidden and Dangerous nebo definitivní edice bláznivého Bulletstormu.
Trojitá dávka Borderlands
Balíček dále obsahuje rovnou tři hry ze světa Borderlands – standardní edici Borderlands 3, fantasy spin-off Tiny Tina’s Wonderlands a interaktivní epizodickou adventuru Tales from Borderlands. Poslední jmenovaná hra patří k tomu nejlepšímu z tvorby studia Telltale Games, které stojí mimo jiné za oceňovanou sérií s licencí The Walking Dead. Pokud máte rádi hry s důrazem na příběh, tento kousek byste si rozhodně neměli nechat ujít.
Výtěžek z prodeje balíčku si již tradičně mezi sebou rozdělí organizátoři z Humble Bundle, zúčastněný vydavatel a vybraná charita. Tentokrát můžete podpořit organizaci Covenant House, která pomáhá mladým lidem bez domova. Za balíček můžete zaplatit i libovolně vyšší částku, jejíž rozdělení můžete upravit před dokončením nákupu.
Kompletní seznam her v balíčku
- Risk of Rain 2
- Borderlands 3 Standard Edition
- Mafia II: Definitive Edition
- BioShock Infinite
- Tiny Tina’s Wonderlands
- The Quarry
- Tribes of Midgard Deluxe Edition
- Homeworld Remastered Collection
- Tales from the Borderlands
- Bulletstorm Full Clip Edition
- Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour
- Hidden and Dangerous Bundle
- The Darkness II
- X-COM: UFO Defense
- XCOM Enemy Unknown