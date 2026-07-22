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Nabídka, která se neodmítá! Štědrý balíček PC her stojí jen čtyři stovky, nechybí ani Mafia

Marek Bartík
Marek Bartík 22. 7. 13:30
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Mafia 2
  • Humble Bundle aktuálně nabízí velmi výhodný balíček, který obsahuje 15 her od společnosti 2K Games
  • Nabídka obsahuje rovnou tři hry ze světa Borderlands i Mafii 2 v definitivní edici z roku 2020
  • Balíček si můžete pořídit až do 8. srpna za 15,90 eur, tedy necelých 400 korun

Balíček s výstižným názvem 2K Megahits 2026 Bundle od známého obchodu Humble Bundle obsahuje celkem 15 her na Steam pouze za 15,90 eur, v přepočtu tedy za necelých 400 korun. Jedná se o pestrý výběr her od vydavatelství 2K Games, ve kterém nechybí například populární střílečky jako BioShock Infinite, Risk of Rain 2 či Borderlands 3, tahová strategie XCOM: Enemy Unknown nebo česká Mafia 2 v definitivní edici. Balíček bude k dispozici do 8. srpna. S nákupem ale raději příliš neotálejte, klíče k některým hrám už totiž začínají docházet.

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Samostatnou zmínku si zaslouží například povedená akční hra Risk of Rain 2 z roku 2020. V této roguelike střílečce z pohledu třetí osoby budete čelit stále obtížnějším vlnám nepřátel, bojovat o přežití a sbírat různá vylepšení a užitečné bonusy, než postoupíte do další zóny, kde to celé začne nanovo. Hra nabízí vyváženou obtížnost a zabavíte se u ní sólo i s přáteli. V balíčku najdete i řadu dalších stříleček včetně retro kousků Duke Nukem 3D a Hidden and Dangerous nebo definitivní edice bláznivého Bulletstormu.



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Trojitá dávka Borderlands

Balíček dále obsahuje rovnou tři hry ze světa Borderlands – standardní edici Borderlands 3, fantasy spin-off Tiny Tina’s Wonderlands a interaktivní epizodickou adventuru Tales from Borderlands. Poslední jmenovaná hra patří k tomu nejlepšímu z tvorby studia Telltale Games, které stojí mimo jiné za oceňovanou sérií s licencí The Walking Dead. Pokud máte rádi hry s důrazem na příběh, tento kousek byste si rozhodně neměli nechat ujít.



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Výtěžek z prodeje balíčku si již tradičně mezi sebou rozdělí organizátoři z Humble Bundle, zúčastněný vydavatel a vybraná charita. Tentokrát můžete podpořit organizaci Covenant House, která pomáhá mladým lidem bez domova. Za balíček můžete zaplatit i libovolně vyšší částku, jejíž rozdělení můžete upravit před dokončením nákupu.

Kompletní seznam her v balíčku

  • Risk of Rain 2
  • Borderlands 3 Standard Edition
  • Mafia II: Definitive Edition
  • BioShock Infinite
  • Tiny Tina’s Wonderlands
  • The Quarry
  • Tribes of Midgard Deluxe Edition
  • Homeworld Remastered Collection
  • Tales from the Borderlands
  • Bulletstorm Full Clip Edition
  • Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour
  • Hidden and Dangerous Bundle
  • The Darkness II
  • X-COM: UFO Defense
  • XCOM Enemy Unknown

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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