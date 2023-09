Na obzoru je nová značka smartphonů. Její příchod může znamenat konec Nokií

Trh se smartphony je už několik dlouhých let rozparcelován mezi Samsung, Apple a několik čínských značek. Ambice vstoupit na toto obsazené hřiště v tomto týdnu oznámila finská společnost HMD Global, pod jejíž hlavičkou aktuálně vznikají smartphony značky Nokia. Má tento záměr vůbec nějakou šanci na úspěch?

Nejprve trocha historie. Když se Microsoft v roce 2016 rozhodl, že nadobro skončí s vývojem a výrobou smartphonů, chopili se šance bývalí zaměstnanci mobilní divize společnosti Nokia, kteří pod hlavičkou nově vzniklé firmy HMD Global Oy postavili nový mobilní byznys. Zajistili si výrobní kapacity u společnosti FIH Mobile patřící čínskému Foxconnu a uzavřeli s Nokií licenční smlouvu na využívání její slavné značky na mobilních telefonech.

Zpočátku se finská společnost pokoušela o obnovení zašlé slávy značky Nokia ve velkém stylu – vyráběla jak levné telefony, tak i vlajkové modely. Některé špičkové telefony se dokonce pyšnily značkou PureView, kterou Nokia dříve využívala u svých nejlepších smartphonů v éře Windows Phone. Silnou zbraní novodobých Nokií byla i nadstandardní softwarová podpora, kterou výrobce poskytoval i svým nejlevnějším telefonům.

I když se mohlo zdát, že kombinace legendární značky a široké nabídky telefonů s perfektní podporou znamená zaručený úspěch, opak byl pravdou. Po počátečním raketovém růstu (z nuly se roste vždycky snadno) zájem o Nokie ochabl a nepomohly ani moderní reinkarnace legendárních tlačítkových telefonů. Firmě se nedařilo vyrobit konkurenceschopnou vlajkovou loď a její střední třída byla spíše nemastná neslaná.

V HMD Global si vyhodnotili, že nemá cenu bojovat s těmi nejlepšími, a vydali se vlastní cestou – aktuálně pod značkou Nokia uvádějí na trh telefony střední třídy, u nichž je kladen velký důraz na životní prostředí, udržitelnost a snadnou opravitelnost.

Společnost HMD Global chce nyní otevřít novou kapitolu svého působení – její ředitel Jean-Francois Baril na sociální síti LinkedIn oznámil, že jeho firma se chystá produkovat smartphony pod vlastní značkou. Potvrdil ale také, že Nokia z telefonů nezmizí, ale bude se značkou HMD Global koexistovat. Otázkou ale je, jak dlouho.

Very interesting news from @HMDGlobal, the company that has been selling mobile phones under the @nokia brand for several years. They are now planning to extend their portfolio to include a new range of branded HMD devices. 🚀

Bringing a new brand to the market will be… pic.twitter.com/ksEHUH2xFl

— Francisco Jeronimo (@fjeronimo) September 11, 2023