MWC 2022: nejdůležitější mobilní akce roku se blíží. Jaké novinky nás čekají?

Světový mobilní kongres známý pod zkratkou MWC, který se každoročně koná v katalánské metropoli Barceloně, se pomalu blíží. Ve dnech 28. února – 3. března nás čeká celá řada mobilních novinek od největších světových výrobců včetně představení nových vlajkových lodí či rovnou celých modelových řad.

Pořadatelé letos očekávají až 50tisícovou návštěvnost, což je výrazně více než vloni, kdy panovaly značné restrikce z důvodu celosvětové pandemie. I přes postupný návrat do starých kolejí se očekává nižší účast ze strany výrobců a technologických společností. Těšit se ale můžeme na novinky od korejského Samsungu a dalších výrobců jako Realme, Honor, Oppo či TCL. Jak je dobrým zvykem, tak i tentokrát bude SMARTmania přímo na místě prostřednictvím našich redaktorů Petra Uhlíře a Michaela Chroboka, kteří vám budou servírovat aktuální zpravodajství přímo z místa dění.

Samsung

Nejvýznamnější novinky pro letošní rok ukázali Korejci už začátkem února na vlastní akci Galaxy Unpacked, kde představili novou modelovou řadu Galaxy S22. To ovšem neznamená, že do Barcelony přijede s prázdnou. Hned na úvod veletrhu, konkrétně 27. února od 19:00, bude pořádat akci s podtitulem „Discover a New Era of Connected Mobile“.

Na konferenci představí Samsung novou generaci notebooků Galaxy Book s procesory od Intelu a operačním systémem Windows 11 s nadstavbou One UI Book 4. Bohužel, čeští zákazníci si nejspíš opět budou muset nechat zajít chuť. Dále předpokládáme, že firma ze Soulu bude hovořit především o vzájemné spolupráci svých zařízení, konkrétně notebooků, tabletů, smartphonů a hodinek. Přímý přenos z akce můžete sledovat na oficiálním YouTube kanálu Samsungu.

Realme

Čínský drak Realme přiveze na MWC své vlajkové modely Realme GT 2 a Realme GT 2 Pro. Ty už jsme sice mohli vidět při jejich čínské premiéře, která se odehrála v lednu, nicméně na evropské půdě chce Realme především oznámit jejich cenu a dostupnost také pro starý kontinent. Kromě toho se máme dočkat evropské premiéry „nejrychlejšího mobilního nabíjení na světě“, u kterého předpokládáme výkon okolo 165 W. Nedávno bylo představeno u herního smartphonu Nubia RedMagic 7.

Realme GT 2 Pro se pyšní 6,7” 2K AMOLED displejem, čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, až 12 GB RAM, vestavěným úložištěm o velikosti 512 GB, baterií s kapacitou 5 000 mAh a podporou rychlého 65W nabíjení či trojicí fotoaparátů, mezi nimiž nechybí hlavní 50Mpx snímač s optickou stabilizací, 50Mpx širokoúhlý objektiv a makro s až 40× zvětšením. Tisková konference je naplánována na 28. února v 10:00.

Honor

Honor má na veletrhu v plánu prezentovat svou novou řadu Magic 4, jejíž prioritou bude mobilní fotografie, tedy alespoň podle krátké upoutávky, kde můžeme vidět záběr na detail fotoaparátu. Stejně tak Honor potvrdil i podporu sítí 5G, které v Evropě a také v Česku zažívají v poslední době rozmach.

HONOR uvede na MWC v Barceloně novou vlajkovou loď: HONOR Magic4 Series

Watch this video on YouTube

Nová řada Magic 4 by měla zahrnovat ta nejvýkonnější mobilní zařízení, která dokáže Honor zkonstruovat. Zároveň by se mělo jednat o skutečně první telefony značky, na kterých se nepodílel Huawei. Spekuluje se také o možném představení ohebného telefonu Honor Magic V pro evropské trhy včetně odhalení dostupnosti a ceny. Konferenci má Honor připravenou na 28. února ve 13:00.

Huawei

Ačkoli to dřívější světová jednička v oblasti chytrých telefonů Huawei nemá zrovna jednoduché, na MWC nebude chybět. Co přesně bude předmětem konference, která se odehraje 27. února, není úplně jasné, nicméně podle informací serveru Huawei Central plánuje čínský telekomunikační gigant představit řadu nových zařízení určených pro celosvětový trh.

Společně s tím by Huawei mohl prezentovat také svou produktovou strategii pro globální trh. Jednou z možností je odtajnění informace, kdy se v Evropě dočkáme chytrých telefonů s operačním systémem HarmonyOS – poslední dvě novinky, P50 Pro a P50 Pocket, totiž disponují Androidem 12 AOSP s nadstavbou EMUI, nikoli vlastním systémem od Huawei.

Oppo

Oppo se na českém trhu začalo etablovat teprve nedávno, nicméně celosvětově se jedná o jednoho z největších výrobců chytrých telefonů. Do Barcelony nejspíš přiveze vlajkové modely Find X5 a Find X5 Pro, které má nicméně v plánu představit už v předstihu, konkrétně 24. února v rámci vlastní tiskové konference. Na MWC si je nicméně budeme moci s nejvyšší pravděpodobností vyzkoušet naživo.

Empower Every Moment | OPPO Find X5 Series

Watch this video on YouTube

V případě modelů Find X5 a Find X5 Pro se spekuluje o keramickém těle, fotoaparátech s puncem Hasselblad a vlastním obrazovým čipem MariSilicon, čipsetem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 či velké baterii s podporou až 80W rychlého nabíjení. Jaké další špičkové technologie Oppo na MWC představí, to firma pro tuto chvíli tají.

TCL a Poco

Čínské TCL své nové modely prezentovalo už na veletrhu CES v Las Vegas, ale ty byly určeny pouze pro americký trh. Do Evropy by měla zamířit hned trojice modelů s označením TCL 30, TCL 30+ a TCL 30 5G. Kromě několika uniklých informací, které se týkají možné podoby, AMOLED displeje s kapkovitým výřezem či hlavního fotoaparátu s rozlišením 50 Mpx, toho bohužel mnoho nevíme. Více bude TCL sdílné právě na MWC, nicméně konkrétní datum a čas prezentace novinek pro evropské trhy prozatím neznáme.

Poco, dceřiná společnost Xiaomi, se má údajně v Barceloně pochlubit smartphonem s názvem Poco X4 Pro 5G, výbavou příbuzným Redmi Note 11 Pro. Těšit se tak můžeme na 6,67” AMOLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí, čipset Qualcomm Snapdragon 695, 6 GB RAM, 5000mAh baterii s podporou 67W nabíjení či trojitý fotoaparát s hlavním 108Mpx snímačem, 8Mpx širokoúhlým objektivem a 2Mpx makro kamerou. Své trumfy Poco vytasí už 28. února ve 13:00.

Novinky od dalších výrobců

Na MWC ale nepřijedou jen velcí výrobci chytrých telefonů, ale také ostatní technologické společnosti. Například známý výrobce mobilních čipsetů Qualcomm naplánoval svou konferenci na 28. února ve 14:30, nicméně tím, co bude jejím obsahem, se bohužel nepochlubila. Pozornost bude upřena rovněž na společnost Nothing, která možná překvapí i něčím jiným, než jsou takřka kompletně transparentní bezdrátová sluchátka.

Svou přítomnost na MWC potvrdilo také Xiaomi, nicméně v tomto případě neočekáváme žádná zásadnější odhalení, tedy s výjimkou možného oznámení dostupnosti a ceny Xiaomi 12 pro evropské trhy. Obdobně je na tom OnePlus, které nás může překvapit představením vlajkového modelu OnePlus 10 Pro pro globální trh. Někteří velcí hráči na trhu také oznámili, že se letošního MWC nezúčastní: například Lenovo, Sony či Asus.

V Barceloně ale budeme sledovat i ostatní výrobce a technologické společnosti, které tam přivezou nějakou tu neotřelou novinku či poutavé zařízení. O tom nejzajímavějším vás samozřejmě budeme informovat v rámci našeho zpravodajství či prostřednictvím Stories na našem Instagramu a Facebooku.