Mobilní Mighty Doom vás naučí, jak se správně likvidují démoni

Na světě je jen málo her, které se mohou pyšnit statusem absolutní legendy. Tím je bezesporu titul Doom z pera Johna Romera, který do značné míry definoval celý žánr akčních stříleček. Ačkoli doby největší slávy už má tato hra za sebou, dvě reinkarnace z posledních let ukázaly, že Doom rozhodně nepatří do starého železa.

Na nové vlně popularity se snaží svézt také mobilní titul Mighty Doom. Hra vzniká přímo pod patronací Bethesdy a ráda by se zařadila po bok titulů jako Fallout Shelter či The Elder Scrolls: Blades. Jestli od Mighty Doom očekáváte podobnou řežbu z první osoby jako je tomu v případě plnohodnotného sourozence, jste na omylu.

Mighty Doom je odlehčená izometrická střílečka, která sází na jednoduchou, ale návykovou hratelnost a komiksově laděnou stylizaci.

Pochopitelně nechybí ani hordy nepřátel a nároční bossové, kteří potrápí vaše prsty. Hra je dostupná zdarma v rámci předběžného přístupu na operační systém Android.