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Mise Artemis II po sobě zanechala 800GB archiv fotek a videí, NASA do něj teď pustila veřejnost

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 12. 10. 10:15
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  • Národní úřad pro letectví a vesmír zveřejnil obří balík dat z vesmírné mise Artemis II
  • Mezi více než 800 GB dat se nacházejí fotografie, videa či zvukové záznamy
  • Podívat se na ně můžete i vy

Vesmírnou misi Artemis II, která je prvním pilotovaným letem programu, jehož cíl byl návrat člověka k Měsíci po více než padesáti letech od legendárního programu Apollo, sledovaly miliony lidí po celém světě. Čtyři astronauti, konkrétně Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Kochová a Jeremy Hansen, se vydají na palubě kosmické lodi Orion na cestu kolem Měsíce a zpět na Zemi, přičemž se nejednalo jen o „výlet“, ale o vědeckou cestu za poznáním odvrácené strany Měsíce. Co všechno během cesty astronauti pořídili si nicméně NASA nenechá pro sebe.

Data si můžete prohlédnout na vlastní oči

NASA nyní zveřejnila na stránkách Artemis II: Sights & Sounds of Science více než 800 GB vědeckých dat, snímků a videí. Archiv obsahuje přes 11 tisíc fotografií a videí, více než 8,5 hodiny zvukových záznamů a snímky opatřené poznámkami posádky, jako je například ten, na kterém je vyznačeno místo, kde posádka pozorovala záblesky při dopadech na odvrácené straně Měsíce. Společně tak nabízejí bezprecedentní pohled do zákulisí této historické vesmírné mise, na kterou se může podrobně podívat prakticky každý.

Jedním z nejzajímavějších odhalení byl záznam, na kterém tým mise Artemis II informuje pozemní komunikační středisko v Houstonu o svém pozorování záblesků při dopadu. Záblesky byly pozorovány již dříve, ale ty na odvrácené straně Měsíce mohly být nejslabší, jaké kdy lidské oko zaznamenalo, přičemž z klipu je zřetelně cítit nadšení všech zúčastněných.



Zatmění Země natočené na misi Artemis II



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Kromě tohoto souboru dat NASA zveřejnila také trojici dokumentů, které pomáhají doplnit tento poklad nefiltrovaných dat. Patří mezi ně Předběžná vědecká zpráva o Měsíci z mise Artemis II, Zpráva o vědeckých operacích na Měsíci v rámci mise Artemis II a Uživatelská příručka k vědeckým datům z Měsíce v rámci mise Artemis II. Sdílená data pomohou vědcům po celém světě dozvědět se více nejen o Měsíci.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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