Microsoft za 7,5 miliardy dolarů kupuje Bethesdu a další herní studia

Microsoft se v letošním roce rozhodl pořádně obout od digitálního hraní. Před nedávnem představil dva nové Xboxy, spustil streamovací službu Xbox Game Pass Ultimate a nyní se rozhodl pořádně zainvestovat do samotných her. Výsledkem je velká akvizice firmy ZeniMax Media, pod kterou spadají slavná vývojářská studia.

Microsoft kupuje série The Elder Scrolls, Doom, Quake, Wolfenstein a další

V balíku firem, za které Microsoft hodlá utratit 7,5 miliardy dolarů (asi 174 miliard korun), jsou Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane, MachineGames, Tango Gameworks, Alpha Dog a Roundhouse Studios. Tyto firmy stojí za herními hity jako jsou série The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, The Evil Within atd.

Některé ze studií musí plnit dříve uzavřené smlouvy, takže ještě mohou vydat již oznámené hry na konkurenční platformy, poté však již budou jejich hry (např. Starfield, The Elder Scrolls 6 nebo Doom 3) exkluzivní pro Xbox. Microsoft slibuje, že všechny budoucí hry od studia Bethesda se v den svého vydání stanou součástí balíčku Xbox Game Pass.