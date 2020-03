Microsoft to dokázal. Windows 10 pohání miliardu zařízení

Když Microsoft v roce 2015 vypustil do éteru Windows 10, stanovil si smělý cíl dostat tento systém do dvou až tří let na 1 miliardu zařízení. Dnes již víme, že Microsoftu tento plán v termínu nevyšel, může ale slavit dodatečně.

Windows 10 běží na miliardě zařízení

Trvalo to sice o dva roky déle, ale Microsoft to dokázal. Cesta k této metě byla trnitější, než si v Redmondu představovali; počítali totiž s tím, že spousta uživatelů přijde z mobilních zařízení, ovšem na smartphonech má mobilní odnož „desítek“ svůj osud definitivně zpečetěn. Pomalejší také byl přechod uživatelů z Windows 7 a 8.1; vzhledem ke spokojenosti se stávajícím systémem spousta z nich nevyužila dlouhého období, kdy byl upgrade poskytován bezplatně.

I tak jsou Windows 10 v současnosti nejrozšířenějším desktopovým systémem a kromě počítačů jej nacházíme i na Xboxu, serverech, náhlavních soupravách či na zařízeních internetu věcí. Microsoft se chlubí, že systém běží na 80 tisících různých modelů notebooků a zařízení 2 v 1 pocházejících od více než tisícovky výrobců.