Microsoft opravil rekordních 974 chyb ve svých produktech, útočníci stihli 2 z nich zneužít

- Technologický gigant Microsoft opravil rekordních 974 chyb ve svých produktech
- Více než 110 z nich je klasifikováno jako kritických
- Dvě z nich podle všeho už stihli hackeři zneužít
Oprava chyb je běžnou součástí práce prakticky každé softwarové firmy. I když se všechny společnosti snaží, aby jejich produkty byly dokonalé od první chvíle, množství různých kombinací, situací a zkušenosti (či spíše nezkušenosti) uživatelů často odhalí zranitelnosti, o kterých ani zkušení programátoři netušili. Výjimkou není ani Microsoft, který se pochlubil s trochou nadsázky gigantickým patchem napříč svými produkty, který opravil rovných 974 různých bezpečnostních chyb. Ačkoli se jedná o úctyhodnou porci, přeci jen měla přijít o něco dříve – dvě z nich už stihli útočníci zneužít.
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Oprava rekordního množství chyb
V přehledu Microsoftu je uvedeno 974 vlastních oprav a dalších 25 od jiných dodavatelů. Dustin Childs ze společnosti Zero Day Initiative napočítal 972 nových zranitelností, respektive 997, pokud k nim připočteme opravy pro Chromium, tedy jádro od Googlu, které je součástí prohlížeče Edge. Více než 110 z nich je klasifikováno jako kritických, což je nejvyšší úroveň závažnosti podle Microsoftu. Dvojici chyb ale už nekalé živly stihly bohužel zneužít.
Obě chyby typu „zero-day“ umožňují útočníkovi, který již má přístup k počítači se systémem Windows, získat vyšší oprávnění. Jedna se nachází ve stacku služby Windows Update (CVE-2026-81963), druhá v komponentě Advanced Local Procedure Call (CVE-2026-85880). Jak uvedl Dan Goodin v článku pro Ars Technica, zatím nejsou k dispozici žádné veřejné informace o tom, kdo tyto chyby zneužívá ani v jakém rozsahu.
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Childs pochybuje, že by útočníci zneužili samotný mechanismus aktualizací. Za pravděpodobnější považuje, že útočníci kombinují chybu v aktualizačním stacku s chybou umožňující spuštění kódu. Tato kombinace může vést k šíření malwaru nebo ransomwaru. V obou případech doporučuje co nejrychleji nainstalovat opravu. Toto načasování oprav je v rámci Evropy důležité – od 11. září ukládá směrnice EU o kybernetické odolnosti výrobcům softwaru a připojených produktů povinnost hlásit aktivně zneužívané zranitelnosti. Musí zaslat včasné varování do 24 hodin od zjištění, podrobnější oznámení do 72 hodin a závěrečnou zprávu do 14 dnů od opravy.