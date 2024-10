Meta pracuje na vlastním vyhledávači. Nechce být závislá na Googlu a Microsoftu

Cílem společnosti Meta je vytvořit nezávislý vyhledávač pro jejich chatbota, který bude využívat umělé inteligence

Meta by se zbavila nutnosti spolupracovat s Bingem a Googlem pro zajištění vyhledávacích funkcí

Vyhledávač by umožnil více využívat vlastní data pro posílení výkonu jejich AI technologie

Meta aktuálně využívá data z prohlížečů Bing a Google k podpoře odpovědí svého chatbota s názvem Meta AI. V následujících několika měsících má však v plánu tento přístup změnit. Společnost vyvíjí vlastní webový software, který jí umožní shromažďovat data samostatně, čímž zaručí větší nezávislost v poskytování služeb a zajistí stabilní rozvoj AI technologií.

Změna strategie v umělé inteligenci

Meta se rozhodla, že bude více investovat do svých vlastních AI nástrojů, což by jí umožnilo větší kontrolu nad výsledky vyhledávání a celkovými daty. Společnost zmínila, že právě data jsou klíčová pro její různé produkty, jako jsou například Reels nebo AI nástroje spojené s Facebookem a Instagramem. Vyhledávač poháněný jejich vlastní umělou inteligencí by tak mohl výrazně přispět k udržení konkurenceschopnosti v rostoucím trhu generativní AI.

Meta AI chatbot byl spuštěn jako experiment v roce 2023 a stal se klíčovým nástrojem pro podporu interakce mezi uživateli. Vyhledávač by mohl chatbota výrazně zlepšit zejména pro textové dotazy, ale i doporučení, generování obrázků nebo navigaci k relevantním odkazům.

Microsoft a Google jsou v současnosti jejich hlavními partnery pro vyhledávání, což společnosti umožňuje rozšířit AI možnosti jejího chatbota. Tento vztah však také znamená jistou závislost na konkurenčních technologiích, což je právě důvodem, proč chtějí vývojáři rozvíjet vlastní vyhledávací software.

Pokud Meta vyvine funkční vyhledávač, tento nástroj by mohl sloužit nejen pro Meta AI, ale i pro optimalizaci dalších služeb. Aplikace jako Facebook, Instagram či Marketplace by mohly být vylepšeny o nové funkce jako například o inteligentní doporučení produktů nebo automatické návrhy pro komentáře a zprávy.

Společnost již testuje některé z těchto technologií v USA, kde začala například s podporou obsahu na Instagramu nebo s tvorbou AI generovaných obrázků v rámci platformy „Imagine with Meta AI“. Tyto testy zahrnují i nové AI funkce na Marketplace, kde umělá inteligence pomáhá doporučit podobné produkty nebo zjednodušit vyhledávání nabídek.