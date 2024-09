Meta oznámila novinku, která navždy změní sledování Reels. AI je přeloží do jiného jazyka

Umělá inteligence v podání Mety možná změní způsob, jakým sledujeme Reels

Meta AI se naučila předabovat původní video do jiného jazyka, aby působilo autenticky

Zatím je funkce testována na angličtině, kterou překládá do španělštiny

Krátká videa točená převážně na výšku, která jsou alespoň na sociálních sítích od Mety známá jako Reels, v poslední době radikálně rostou na oblibě. Ostatně taková síť TikTok na nich založila svůj úspěch a především mladší ročníky už jinak obsah sociálních sítí ani nekonzumují. Nyní Meta představila nový nástroj pro překlad od umělé inteligence, který uživatelům umožní sledovat reely z Facebooku a Instagramu přeložené do jiného jazyka.

Je toto budoucnost sledování Reels?

Mark Zuckerberg na pódiu konference Meta Connect 2024 odhalil celou řadu nových funkcí Meta AI, přičemž jednou z těch nejzajímavějších je právě vyvíjená funkce, která by mohla změnit způsob, jakým všichni konzumujeme videa na sociálních sítích. Podle společnosti Meta bude nástroj pro překlad umělé inteligence automaticky překládat zvuk videoklipů, takže si budete moci vychutnat obsah nahraný v jiném jazyce. Nástroj používá automatický dabing a synchronizaci rtů, aby „simuloval hlas mluvčího v jiném jazyce a synchronizoval jeho rty“.

Meta v současné době provádí omezené testy na svých platformách, kde překládá Reels z angličtiny a španělštiny pro tvůrce z Latinské Ameriky a USA – společnost plánuje v budoucnu rozšíření na další jazyky a tvůrce. Meta se na konferenci Meta Connect 2024 hodně zaměřila na umělou inteligenci a představila řadu nových funkcí umělé inteligence na svých platformách sociálních médií, ale nový nástroj pro překlad umělé inteligence je jedním z nejzajímavějších a mohl by zcela změnit způsob, jakým využíváme Instagram a Facebook Reels.

Díky automatickému překladu obsahu a jeho přirozenému vzhledu s dabingem a synchronizací rtů by mohla nastat budoucnost, kdy v algoritmu Instagramu získáte přístup k obsahu z jiných zemí, který bude snadno sledovatelný bez titulků. Vzhledem k tomu, že se Meta snaží zdůraznit přednosti Instagramu jako platformy pro portrétní videa proti svým konkurentům, jako je TikTok, mohl by tento nový nástroj pro překlad umělou inteligencí přimět tvůrce, aby se rozhodli pro platformu Marka Zuckerberga díky jejímu širšímu dosahu ve více regionech a jazycích. Meta také oznámila nový hlasový režim pro Meta AI, který se v průběhu příštího měsíce rozšíří do USA, Kanady, Austrálie a na Nový Zéland.