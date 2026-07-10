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Méně šumu, více detailů. iOS 27 výrazně vylepší zpracování RAW snímků

Jakub Karásek
Jakub Karásek 10. 7. 16:30
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Fotoaplikace na iPhonu 17

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  • Apple se chystá přepracovat zpracování RAW fotografií na svých zařízeních
  • Díky novému enginu RAW 9 se můžeme těšit na výrazně kvalitnější výsledky
  • Engine RAW 9 bude součástí systémů iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27

Telefony, tablety i počítače od Applu dokážou již spoustu let zpracovávat surová obrazová data, tedy ještě nezpracované a nekomprimované výstupy přímo ze snímačů fotoaparátů. Apple ke zpracování obrazu využívá vlastní engine, který se v čase vyvíjí. Poslední verze RAW 8 nicméně pochází z roku 2017, takže nastal nejvyšší čas na její aktualizaci – ta dorazí s příchodem letošní generace operačních jablečných systémů a přinese významná zlepšení.

Méně šumu, více detailů

Do roku 2017 vydával Apple novou verzi svého RAW enginu zhruba jednou za dva roky, v posledních letech ale vývoj ustal. Aktuálně je v operačních systémech Applu využívána devět let stará verze, která nevyužívá ty nejnovější technologie. Možná právě z tohoto důvodu tvůrci některých aplikací nevyužívají systémový engine, ale svůj vlastní.

S vydáním nadcházejících verzí operačních systémů iOS, iPadOS a macOS vydá Apple nový RAW 9, který přinese nejen lepší schopnosti při zpracování obrazu, ale také širší kompatibilitu s RAW soubory z různých fotoaparátů – celkem bude podporováno 784 různých modelů, jejich kompletní seznam najdete na těchto stránkách.

Největší zlepšení má RAW 9 zprostředkovat při redukci šumu. Apple zveřejnil srovnávací fotografie pořízené fotoaparátem Canon EOS 5D Mark III, na nichž je patrné, že RAW 9 dokáže výrazně lépe odstranit šum a zachovat mnohem více detailů. Kromě toho Apple slibuje přesnější barvy a ostřejší obraz.

Výrazné mezigenerační zlepšení zpracování spočívá v zapojení modelu strojového učení CoreML, kvůli kterému ale bude zpracování fotografií hardwarově náročnější. Díky podpoře nahrávání do vyrovnávací paměti by ale měl být výkon přijatelný i na slabších zařízeních – musí však disponovat Neural Enginem.

S RAW 9 mohou již nyní vývojáři experimentovat v testovacích verzích systémů iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27, ostrá verze by měla být k dispozici na podzim. Benefity uživatelé pocítí pouze v těch aplikacích, které využívají engine od Applu – profesionální aplikace (např. Adobe Lightroom nebo Capture One) používají engine vlastní.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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