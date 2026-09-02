Mějte nabíjení telefonu pod 100% kontrolou: s touto aplikací okamžitě odhalíte nekvalitní nabíječky

- Nabíjení telefonu bereme jako tu největší samozřejmost pod sluncem
- Prostě ho připojíme k nabíječce a počkáme, až se nabije
- S aplikací OneBattery se o nabíjení svého telefonu dozvíte prakticky vše
Nabíjení sice bereme jako automatickou věc, ale najít pro svůj telefon ideální nabíječku není úplně snadné. Pokud nekoupíte přímo originální adaptér, nemusí nabíječky od výrobců třetích stran komunikovat s telefonem úplně ideálně, a to může znamenat méně efektivní nebo pomalejší nabíjení. Podobné je to i s nabíjecími kabely a platí, že špatným kabelem můžete srazit výkon i toho nejkvalitnějšího adaptéru. S aplikací OneBattery na to ale vyzrajete.
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Nekvalitní nabíječky mohou být problém
U nás sice nákup falešného nabíjecího adaptéru příliš nehrozí, ale stát se může cokoliv a v případě, kdy nakupujete nabíječky přímo z Číny, byste měli být na obzoru. Nekvalitní adaptér neurčitého původu může váš telefon v krajním případě klidně zničit, a proto není rozhodně od věci mít nad nabíjením mobilu co možná největší kontrolu a přehled. Jenže jak na to?
Přímo v systému se toho moc nedozvíte – Android vám ukáže možná tak odhadovaný čas k plnému nabití a to je vlastně všechno. Podrobnější informace o tom, jakým příkonem se telefon nabíjí nebo jaká je aktuální teplota baterie, zcela schází. Tyto informace vám ale poskytne povedená aplikace OneBattery od AppCanopy, kterou najdete v Google Play.
Po čertech praktická aplikace
Tato aplikace umí spoustu věcí a předně vás bude informovat o tom, jakým výkonem opravdu nabíjíte. To, že si koupíte nový adaptér s výkonem 60 W, ještě neznamená, že se telefon tímto výkonem opravdu nabíjí. OneBattery načítá data přímo z napájecího sub-systému Androidu a v reálném čase zobrazuje proud v ampérech či miliampérech a výkon ve wattech.
Díky tomu můžete snadno odhalit například vadné kabely nebo neoriginální adaptéry, které zpomalují nabíjení. To ale samozřejmě není všechno, aplikace zobrazuje také aktuální teplotu a napětí baterie, přesný stav v procentech a také čas zbývající do plného nabití. Díky OneBattery tak můžete například odhalit, zda je originální adaptér tak rychlý, jak výrobce slibuje.
Integrace s Always-On displejem
Jednou z velkých předností této aplikace je integrace s Always-On displejem. Díky ní nemusíte telefon kvůli zjištění informací odemykat a vše uvidíte přehledně na AOD displeji vašeho mobilu. Zde se dozvíte informace o aktuálním stavu nabití v procentech i mAh, čas zbývající do nabití i aktuální výkon nabíjení. Zkrátka vše, co budete potřebovat.
Aplikace nabízí i bezpečnostní prvky, jako například upozornění na to, když teplota baterie překročí bezpečnou mez a lze si nastavit také strop nabíjení. Dále uchovává historii vybíjení a nabíjení za poslední hodiny a dny, včetně měření doby zapnuté obrazovky (SoT – Screen-on Time). Pro každého technologického nadšence se zkrátka jedná o skvělého pomocníka.
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Kde OneBattery seženu?
Tato aplikace je ke stažení v obchodě Google Play a v základní verzi je k dispozici zdarma. Za 20 korun měsíčně nebo 140 korun ročně, popřípadě za 199 korun ve formě jednorázové platby, získáte verzi Pro. Ta je bez reklam, přidává pokročilé statistiky, widgety, živé grafy, vlastní motivy AOD a rozšířenou historii nabíjení. I v bezplatné verzi se ale jedná o velmi užitečnou aplikaci, kterou byste určitě měli vyzkoušet.