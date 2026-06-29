TOPlist

Mějte akciové trhy pod kontrolou: Google Finance mají konečně samostatnou aplikaci

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 29. 6. 7:00
0
Sledování akciových trhů na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

  • Mít přehled o akciích není vždy jednoduchý úkol
  • S novou aplikací Google Finance je to snadnější, než kdy předtím
  • Služba konečně dostala vlastní aplikaci pro Android, ta pro iOS je aktuálně v přípravě

Rychlý rozvoj umělé inteligence má vliv na řadu nejen technologických firem. Zatímco někteří považují tento boom za úsvit nové doby, jiní si myslí, že jde jen o nafouknutou bublinu. Pokud přemýšlíte jako investor, patrně je vám to celkem jedno, pokud na tom můžete vydělat – a pro takové případy potřebujete mít akciové trhy pod neustálým dohledem. Oblíbeným způsobem, jak sledovat pohyby oblíbených akcií, je Google Finance. V tomto případě byl ovšem až doposud problém, že jste pro své odpovědi museli do okna prohlížeče a do samotného vyhledávače Google.

Finanční trhy na dosah ruky

S tím je ale nyní konec. Google Finance už není jen webová stránka, kterou navštěvujete v prohlížeči. Tento technologický gigant uvádí na trh speciální aplikaci pro Android určenou pro tuto službu, která investorům umožní rychleji sledovat dění na trhu. Nová aplikace, kterou si nyní můžete stáhnout z Google Play, vám přináší do kapsy velkou část přepracovaného prostředí služby Google Finance. Pokud patříte k lidem, kteří během dne sledují kurzy akcií, najdete zde na jednom místě svůj seznam sledovaných titulů, tržní data v reálném čase, finanční zprávy i nástroje Google pro analýzu pomocí umělé inteligence.

Google navíc přidává umělou inteligencí generované klíčové momenty, které vám vysvětlí, proč se cena akcie změnila, takže si nemusíte sami skládat informace z různých zdrojů informací. A to je teprve začátek. Google uvádí, že aplikace pro Android bude postupně získávat další funkce z webové verze, jako jsou živé přenosy výročních prezentací hospodářských výsledků, nástroje pro správu portfolia a plánované akce založené na umělé inteligenci. Verze pro iOS je rovněž v přípravě a bude k dispozici ještě v tomto roce.

Google Finance
Google Finance
Stáhnout QR-Code
Google Finance
Autor: Google LLC
Cena: zdarma

Stávající portfolia ve službě Google Finance budou převedena automaticky, ale vytvoření nového portfolia je nyní mnohem jednodušší. Uživatelé mohou nahrát soubory ve formátu CSV nebo PDF, importovat snímky obrazovky svých investic nebo popsat své investice srozumitelným jazykem, aby umělá inteligence Googlu mohla sestavit portfolio zcela od začátku. Mobilní aplikace přichází souběžně s oznámením, že nová platforma Google Finance oficiálně ukončila beta fázi. Nová služba neslouží pouze ke sledování cen akcií, ale představuje komplexnějšího investičního asistenta využívajícího umělou inteligenci.

ℹ️ Hackněte Google! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz

Vstoupit do diskuze
Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

Další dnešní články

Apple a růst cen, způsobený poptávkou po paměťových čipech
Apple si zavařil sám. Šéf čipového giganta Micron propálil, co stojí za zdražením
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer včera 20:00
1
Samsung Galaxy S26 Ultra z přední strany s rozsvíceným OLED displejem
Jak předejít únavě očí z mobilu? Odhalíme, proč ani drahý displej nemusí být výhra
Ondřej Dolejš
Ondřej Dolejš O. Dolejš včera 19:00
0
Muž držící handheld Nintendo DS (ilustrační obrázek)
Pamatujete na Nintendo DS? Šikovný launcher vás vrátí do minulosti
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák včera 12:00
1
MacBook Pro M5 Max v celé kráse
Apple přeskočí čipy M6 Pro a Max. Výkonnější modely dorazí až s M7
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek včera 8:00
1

Kapitoly článku