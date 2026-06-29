Mějte akciové trhy pod kontrolou: Google Finance mají konečně samostatnou aplikaci

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- Mít přehled o akciích není vždy jednoduchý úkol
- S novou aplikací Google Finance je to snadnější, než kdy předtím
- Služba konečně dostala vlastní aplikaci pro Android, ta pro iOS je aktuálně v přípravě
Rychlý rozvoj umělé inteligence má vliv na řadu nejen technologických firem. Zatímco někteří považují tento boom za úsvit nové doby, jiní si myslí, že jde jen o nafouknutou bublinu. Pokud přemýšlíte jako investor, patrně je vám to celkem jedno, pokud na tom můžete vydělat – a pro takové případy potřebujete mít akciové trhy pod neustálým dohledem. Oblíbeným způsobem, jak sledovat pohyby oblíbených akcií, je Google Finance. V tomto případě byl ovšem až doposud problém, že jste pro své odpovědi museli do okna prohlížeče a do samotného vyhledávače Google.
Finanční trhy na dosah ruky
S tím je ale nyní konec. Google Finance už není jen webová stránka, kterou navštěvujete v prohlížeči. Tento technologický gigant uvádí na trh speciální aplikaci pro Android určenou pro tuto službu, která investorům umožní rychleji sledovat dění na trhu. Nová aplikace, kterou si nyní můžete stáhnout z Google Play, vám přináší do kapsy velkou část přepracovaného prostředí služby Google Finance. Pokud patříte k lidem, kteří během dne sledují kurzy akcií, najdete zde na jednom místě svůj seznam sledovaných titulů, tržní data v reálném čase, finanční zprávy i nástroje Google pro analýzu pomocí umělé inteligence.
Google navíc přidává umělou inteligencí generované klíčové momenty, které vám vysvětlí, proč se cena akcie změnila, takže si nemusíte sami skládat informace z různých zdrojů informací. A to je teprve začátek. Google uvádí, že aplikace pro Android bude postupně získávat další funkce z webové verze, jako jsou živé přenosy výročních prezentací hospodářských výsledků, nástroje pro správu portfolia a plánované akce založené na umělé inteligenci. Verze pro iOS je rovněž v přípravě a bude k dispozici ještě v tomto roce.
Stávající portfolia ve službě Google Finance budou převedena automaticky, ale vytvoření nového portfolia je nyní mnohem jednodušší. Uživatelé mohou nahrát soubory ve formátu CSV nebo PDF, importovat snímky obrazovky svých investic nebo popsat své investice srozumitelným jazykem, aby umělá inteligence Googlu mohla sestavit portfolio zcela od začátku. Mobilní aplikace přichází souběžně s oznámením, že nová platforma Google Finance oficiálně ukončila beta fázi. Nová služba neslouží pouze ke sledování cen akcií, ale představuje komplexnějšího investičního asistenta využívajícího umělou inteligenci.