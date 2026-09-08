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Máte doma tuhle televizi? Možná šmíruje vás i vaši domácí síť

Jakub Fišer
Jakub Fišer 8. 9. 10:30
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LG a problém s televizemi
  • Podle nového výzkumu mohou mít některé modely televizí LG problémy s bezpečností
  • Nařčení hovoří o skenování domácí sítě a sbírání dat z mikrofonu bez svolení uživatelů
  • Bohužel jde v posledních dvou letech již o druhou velkou bezpečnostní kauzu, kterou musí LG hasit

Majitelé chytrých televizorů LG by měli zbystřit. Nové rozsáhlé testování zveřejněné technologickým kanálem Gamers Nexus ve spolupráci s Level1Techs a nezávislými bezpečnostními výzkumníky ukázalo, že televizory s operačním systémem webOS mohou dělat podstatně více, než by od nich běžný uživatel čekal. Je to o to horší, že před velmi podobným bezpečnostním průšvihem varovali experti už v roce 2024.

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Kapitoly
Televize šmíruje domácí síť
Mikrofon funguje, i když je obrazovka vypnutá
LG používá také technologii ACR
Kauza LG sahá do minulosti
Zranitelnosti nezmizely
LG má na věc jiný pohled

Televize šmíruje domácí síť

Jedním z nejzajímavějších zjištění je způsob, jakým webOS pracuje s okolními zařízeními. Televizor podle výzkumníků aktivně prohledává lokální síť a dokáže objevit telefony, chytré hodinky a další hardware, který s televizorem nemusí mít vůbec nic společného.

Testy se zaměřily mimo jiné na maloobchodně prodávané OLED televizory, včetně modelu LG OLED G5, který se v Česku prodává od sympatických 24 tisíc korun. Výzkumníci pomocí analýzy síťového provozu zjistili, že televizor aktivně prohledává lokální síť a identifikuje další zařízení. V laboratorních podmínkách se navíc podařilo zachytit zvuk z mikrofonu i ve chvíli, kdy televizor vypadal, že je vypnutý a nachází se v pohotovostním režimu.

Analýza síťových paketů prostřednictvím nástroje Wireshark ukázala, že televizor získává například informace o interních IP adresách a dalších zařízeních v síti. Zachytit dokáže také názvy okolních Wi-Fi sítí a jejich sílu signálu, což může pomoci určit přibližnou polohu zařízení.

To je důležité především z pohledu reklamního ekosystému LG. Společnost provozuje vlastní reklamní divizi LG Ad Solutions, která pracuje s daty ze smart televizorů a dalších zařízení. LG uvádí přibližně 216 milionů prodaných smart TV po celém světě, zatímco její reklamní platforma hovoří o přístupu ke stovkám milionů dalších zařízení v amerických domácnostech.

Neznamená to ovšem, že každý televizor automaticky odesílá kompletní seznam všech zařízení v domácnosti za účelem sledování konkrétního člověka. Výzkum nicméně ukazuje, že televizor má technickou možnost okolní síť poměrně podrobně mapovat.

Mikrofon funguje, i když je obrazovka vypnutá

Ještě znepokojivější je část testu zaměřená na mikrofon. Výzkumníci zjistili, že televizor dokázal zachytávat čistý zvuk z mikrofonu i v pohotovostním režimu, kdy je obrazovka vypnutá a uživatel by logicky očekával, že zařízení nebude aktivně poslouchat své okolí.



Televize od LG z modelové řady pro rok 2022



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Test přitom pokračoval i po odpojení televizoru od internetu. Zařízení mělo zaznamenaná data ukládat lokálně a po opětovném připojení k síti je následně odeslat. Právě tento mechanismus je z hlediska soukromí extrémně problematický. Odpojení televizoru od internetu tedy nemusí znamenat, že se shromážděná data okamžitě smažou. Televizor může podle popsaného testu určitý obsah uchovat a odeslat jej později.

Výzkumníci zároveň upozorňují, že webOS v některých situacích zpracovává hlasové vstupy způsobem, který umožňuje jejich uložení v podobě textových záznamů. Právě rozsah a způsob tohoto sběru dat je nyní předmětem kritiky.

LG používá také technologii ACR

Část chování televizorů přitom není úplnou novinkou. LG už delší dobu využívá technologii Automated Content Recognition (ACR), která dokáže rozpoznávat sledovaný obsah. ACR pracuje tak, že vytváří digitální otisky z přehrávaného obrazu a zvuku. Díky tomu může systém zjistit, jaký obsah uživatel sleduje, a to včetně obsahu z různých vstupů televizoru. Technologie se následně využívá například pro reklamní účely a měření sledovanosti.

Právě ACR tedy není novým odhalením. Nový průzkum je ale zajímavý tím, že ukazuje mnohem širší rozsah dat, se kterými může televizor pracovat – od okolních zařízení v domácí síti až po mikrofonní vstupy.

Kauza LG sahá do minulosti

Zajímavý je také kontext. Na bezpečnostní problémy televizorů LG upozorňovali experti už dříve. Před zhruba dvěma lety například bezpečnostní společnost Bitdefender odhalila několik závažných zranitelností v televizorech LG se staršími verzemi webOS. Chyby se týkaly verzí systému WebOS 4 až 7 a v určitých případech umožňovaly útočníkovi obejít autorizaci, získat vyšší oprávnění a převzít nad televizorem kontrolu.

Podle tehdejší analýzy vyhledávače Shodan bylo na internetu vystaveno téměř 92 tisíc potenciálně zranitelných televizorů. Problém se týkal konkrétních modelů a verzí softwaru, mezi nimi například OLED55C1PUB nebo OLED55A23LA. Podle zdroje panovalo největší riziko pro uživatele v Polsku a ve Španělsku, několik stovek ohrožených uživatelů však mělo být i z České republiky.

Bitdefender tehdy LG na problémy upozornil s předstihem a výrobce následně vydal opravy. Tehdejší případ byl především klasickým bezpečnostním problémem, zatímco současné odhalení se týká hlavně soukromí a způsobu, jakým televizor pracuje s daty. České zastoupení korejské firmy tehdy odmítlo situaci komentovat.

Pro LG se bohužel nejedná o první vážné nařčení z porušení bezpečnosti či soukromí uživatelů…
Pro LG se bohužel nejedná o první vážné nařčení z porušení bezpečnosti či soukromí uživatelů…

Zranitelnosti nezmizely

Současné testování navíc neřešilo pouze sběr dat. Výzkumníci zdokumentovali také několik zranitelností systému webOS, které mohou za určitých podmínek umožnit vzdálené spuštění kódu. Tyto chyby zatím procházejí procesem odpovědného zveřejnění, takže jejich technické detaily nebyly v plném rozsahu zveřejněny. Právě kombinace rozsáhlého síťového přístupu, lokálního ukládání dat a potenciálních bezpečnostních chyb představuje podle výzkumníků největší problém.

Doporučení týmu je proto poměrně radikální: pokud uživatel nechce, aby jeho televizor komunikoval s internetem a měl přístup k domácí síti, měl by jej od internetu zcela odpojit a pro streamování využívat externí zařízení. To je u televizí v cenovém rozpětí od 20 do 110 tisíc korun velmi vážný problém.

LG má na věc jiný pohled

Je fér dodat, že LG podobná tvrzení odmítá. Společnost v reakci na problamtiku o hlasových funkcích uvedla, že její televizory nesbírají, nenahrávají ani neukládají okolní konverzace a že funkce rozpoznávání hlasu je volitelná a uživatelem aktivovaná. To je v přímém kontrastu s tím, co výzkumníci popsali při svých laboratorních testech. V době zveřejnění nejnovějšího průzkumu se LG k jeho konkrétním výsledkům podle dostupných informací nevyjádřilo.

A pokud máte televizor LG připojený k domácí síti, rozhodně není od věci zkontrolovat nastavení soukromí, hlasových funkcí a sběru dat. V případě, že chcete riziko minimalizovat úplně, nejjistější cestou je televizor od internetu odpojit a využívat externí streamovací zařízení.

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Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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