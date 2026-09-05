Nejlepší fotomobil roku o 10 tisíc výhodněji. Oppo Find X9 Ultra se teď mimořádně vyplatí

Dvojice aspirantů na nejlepší fotomobily letošního roku – Oppo Find X9 Pro a Ultra, jsou teď extrémně výhodné. Díky slevě a speciálnímu bonusu na nich totiž ušetříte až 10 tisíc, a pořídíte je tak za absolutně nejnižší cenu na trhu.
Nejlepší fotomobil letoška
Fotoděla Oppo Find X9 Pro a Oppo Find X9 Ultra přinesla do už tak nahuštěné vyšší třídy čerstvý vítr a konkurenčním vlajkovkám dávají pořádně zabrat. A není divu, vždyť čtyři špičkové senzory s brutálním rozlišením a 300mm telekonvektor jasně ukazují, kam až může mobilní focení zajít, a posouvají jej snad až za hranice možného.
K tomu všemu se přidává i extrémní výkon, povedený design, štědré úložiště, parádní displej a megaobří baterka, díky které smartphone vydrží na jedno nabití klidně i tři dny. Ve zkratce, na výbavě Oppo jednoduše nešetřilo.
Nejvýhodněji na trhu
Speciálně u Mobil Pohotovosti teď pořídíte oba dva telefony za super ceny. Tu absolutně nejnižší si zajistíte kombinací slevového kódu a výkupního bonusu v hodnotě až 4 000 Kč. A pokud patříte mezi fotonadšence a chcete ze svého smartphonu dostat maximum, rozhodně pro vás bude dávat smysl upgrade v podobě telekonvertoru – právě teď na něj navíc dostanete slevu 5 tisíc.
- Oppo Find X9 Pro už za 21 990 Kč (běžně 31 990 Kč)
- Oppo Find X9 Ultra už za 31 990 Kč (běžně 41 990 Kč)