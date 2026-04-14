Máte doma Nintendo Wii? Vývojář na něm rozjel macOS a vy můžete také

- Herní konzole nemusí sloužit jen pro hraní her
- Starší kousky lze využít mimo jiné také jako stolní počítače
- Jednomu vývojáři se podařilo dvacet let staré Wii proměnit v plnohodnotný počítač s OS X Cheetah
Staré konzole nám v řadě případů jen leží někde schované, jakožto připomínka starých dobrých časů strávených v nespočtu kvalitních herních titulů. Ne všichni se ale smířili s tím, že jejich staré herní konzole budou jen někde chytat prach. Vývojář Bryan Keller si položil otázku, co se svým Nintendem Wii, které bylo představeno už v roce 2006, a napadla ho poměrně zajímavá myšlenka – šlo by na této japonské legendě spustit operační systém od Applu? Wii už v minulosti zvládlo spustit Windows NT, proto byla tato otázka zcela namístě, a tak se rozhodl to zkusit.
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Vývojář proměnil Nintendo Wii v počítač od Applu
Na konzoli Nintendo Wii se Kellerovi podařilo zprovoznit systém Mac OS X 10.0 Cheetah a na svém blogu zveřejnil příspěvek, ve kterém celý projekt podrobně popsal. Konzole Wii využívá procesor PowerPC 750CL, což je novější verze procesoru PowerPC 750CXe, který Apple používal v modelech iBook a iMac řady G3, a právě proto měl Keller tušení, že se mu tento pokus podaří realizovat. Keller napsal vlastní zavaděč a nakonec se mu podařilo načíst systém OS X; podrobný popis tohoto vícestupňového postupu je k dispozici na jeho webových stránkách.
Ve zkratce ale musel upravit zdrojový kód jádra OS X a zkompilovat upravený binární soubor jádra, poté napsat vlastní ovladače, aby jádro mohlo číst data ze slotu pro SD kartu na konzoli Wii a spustit se do souborového systému. Dále musel napsat ovladač framebufferu pro rozhraní OS X, překlenout neslučitelnost barev mezi grafickým hardwarem konzole Wii a grafickým kódem OS X a na IRC vyhledat deset let starý zdrojový kód USBFamily z éry OS X Cheetah, aby mu fungovala periferní zařízení.
Kellerovi se podařilo zprovoznit instalační program Mac OS X Cheetah s funkční klávesnicí a myší, čímž proměnil Wii v plně funkční systém s operačním systémem OS X. Vývojář se do projektu vložil natolik, že si Wii vzal s sebou na dovolenou na Havaj, aby na něm mohl pracovat. Kdo by se chtěl dozvědět, jak vyřešil nesčetné problémy spojené se spuštěním OS X na Wii, měl by se podívat na jeho webové stránky. Kdokoli, kdo si chce zkusit nainstalovat OS X na Wii, si může stáhnout zdrojový kód projektu na GitHubu.