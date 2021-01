MacBookem si v budoucnu bezdrátově dobijeme iPhone, iPad i Apple Watch

Apple si patentoval bezdrátové nabíjení svých zařízení z MacBooku. Konkrétně se jedná o situaci, kdy by MacBook mohl sloužit jako reverzní bezdrátová nabíječka (může tedy nabíjet oběma směry) pro váš iPhone, iPad nebo Apple Watch. Zároveň by podobným způsobem měla fungovat i veškerá další zařízení, abyste si iPadem mohli dobít iPhone nebo iPhonem dobít Apple Watch.

Apple by tímto způsobem rád vyřešil potřebu různých nabíječek pro různá zařízení, která je třeba většinou každodenně dobíjet. Přece jen představa, že vám MacBook připojený v síti nabije všechna další zařízení bez nutnosti připojování dalších nabíječek, není vůbec špatná.

Další pozitivní vlastnost, která z této funkce plyne, je možnost přesouvání energie z jednoho zařízení do druhého. Takže v případě, kdy se vám jedno ze zařízení vybije, ale máte u sebe například plně nabitý iPad, můžete energii přesunout tam, kde ji zrovna nejvíce potřebujete.

Problém, který bude muset Apple v případě implementace této funkce vyřešit, bude spočívat především v materiálech jednotlivých zařízení. Aktuálně jsou MacBooky i iPady z hliníku, s kterým bezdrátové nabíjení nefunguje, takže Apple bude muset změnit konstrukci svých zařízení.

I vzhledem k neúspěšnému projektu AirPower je potřeba brát tyto patenty s rezervou. Apple by do budoucna podobné funkce určitě rád uměl, technicky to ale nebude jednoduché a patrně si na ně ještě nějakou dobu budeme muset počkat.