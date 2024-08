Mac mini čeká designová proměna. Počítač se výrazně zmenší a přijde o některé porty

Procesor Apple M4 má letos na podzim zamířit do čtyř nových počítačů

Největší změnu prodělá Mac mini, který se dočká nového designu

Počítač se zmenší do půdorysu Apple TV, výška má decentně narůst

Apple letos na jaře představil novou generaci tabletů iPad Pro, kterou pohání nejnovější procesory Apple M4. Vůbec poprvé tak kalifornská firma zvolila k premiéře svého nového procesoru tablet namísto počítače. Čipset Apple M4 se nicméně dostane i do jablečných počítačů, a to dokonce už letos na podzim.

Rekordně malý Mac mini

Podle nedávných informací Marka Gurmana ze serveru Bloomberg má Apple v plánu aktualizovat na čip M4 celé své počítačové portfolio, jako první mají letos na podzim přijít aktualizované počítače MacBook Air, iMac a Mac mini. Zatímco první dva zmíněné stroje si pravděpodobně ponechají svůj stávající design, u Macu mini prý nezůstane kámen na kameni.

Podle čerstvých Gurmanových informací by příští Mac mini mohl mít přibližně stejnou velikost jako Apple TV, čímž by se stal nejmenším počítačem, který kdy Apple představil. Mělo by se také jednat o vůbec první velký designový upgrade Macu mini za poslední dekádu – poslední velký upgrade tohoto počítače přišel v roce 2010, kdy ještě kormidlem Applu kroutil Steve Jobs.

Chystaný Mac mini by si měl zachovat kvádrové hliníkové tělo se zaoblenými rohy, avšak značně menších rozměrů – v půdoryse by měl mít zhruba 9,3 × 9,3 cm (aktuální model má 17 × 17 cm), výška by se měla o něco málo zvětšit. Apple prý testuje dvě varianty nového Macu mini, přičemž jedna z nich má disponovat třemi (nebo více) porty USB-C, jedním HDMI a proprietárním portem pro napájení. O klasických USB-A zdroj nehovoří, je tedy možné, že je Apple zcela vypustí (podobně jako u notebooků).

Základní variantu Macu mini má pohánět čipset Apple M4 z aktuálních iPadů Pro, k dispozici má být i výkonnější verze se zatím nepředstaveným procesorem Apple M4 Pro – ten bude s největší pravděpodobností odhalen společně s novými jablečnými počítači. Premiéra se pravděpodobně odehraje letos v říjnu, měsíc po nových iPhonech a hodinkách Apple Watch.

