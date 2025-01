Letos se konečně uchytí bezdrátové nabíjení Qi2. O jeho popularizaci se postarají Samsung a Google

V letošních smartphonech Samsung a Google konečně uvidíme bezdrátové nabíjení Qi2

Google navíc významnou měrou přispěje k vývoji modernější verze v2.2

Vznikla i nová značka Qi2 Ready, kterou budou označovány smartphony v kombinaci s příslušenstvím

Už jsou to dva roky, kdy byl na veletrhu CES představen nový standard bezdrátového nabíjení Qi2, jeho adopce je ale tristní – kromě iPhonů jej podporuje pouze smartphone HMD Skyline. Pro velké výrobce smartphonů zjevně dosud nebylo bezdrátové nabíjení tématem, avšak v letošním roce se to má prý změnit. Podle skupiny Wireless Power Consortium (WPC), která za vývojem nejrozšířenějšího standardu bezdrátového nabíjení stojí, se Qi2 v letošním roce dočká dramatického rozšiřování.

Qi2 zamíří do telefonů od Samsungu a od Googlu

Přestože ve smartphonech se standard Qi2 prakticky neobjevuje, skupina WPC se v rámci veletrhu CES pochlubila, že její certifikací prošlo více než 1100 nových produktů, a že novou generaci bezdrátového nabíjení využívá celkem 1,5 miliardy zařízení. Vesměs se jedná o iPhony, neboť telefony od Applu se dočkaly podpory Qi2 zpětně až do generace iPhone 12.

Podle WPC se standard Qi2 dostal do telefonů s Androidem až ke konci roku 2024 s tím, že letošní rok máme očekávat výraznějšího rozšiřování – podporu totiž můžeme očekávat od smartphonů značek Samsung a Google. Obě firmy oficiálně potvrdily, že v jejich letošních zařízeních bezdrátové nabíjení Qi2 uvidíme, Google prý dokonce hraje vedoucí roli ve vývoji modernější verze Qi v2.2.

WPC zároveň zavádí novou certifikaci Qi2 Ready – tou budou označovány chytré telefony a příslušenství, která v kombinaci poskytují plnohodnotný zážitek ze standardu Qi2. Co to znamená? Standard Qi2 přináší dvě zásadní novinky – vyšší nabíjecí výkon (až 15 wattů) a magnetický prstenec pro přesné centrování zařízení na nabíječce. Telefony s certifikaci Qi2 Ready povětšinou dostanou pouze výkonnější nabíjení s tím, že magnetický prstenec jim dodá až kryt. Takto to má například smartphone OnePlus 13 a stejně tomu tak bude pravděpodobně i u nadcházející řady Galaxy S25 od Samsungu.

WPC předpokládá, že Samsung a Google letos výrazně přispějí k popularizaci standardu Qi2 a inspirují i další značky k jeho nasazení.