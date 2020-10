Letité tajemství Instagramu prozrazeno: takhle vypadá zadní strana legendárního loga

Už jsou tomu čtyři roky, co sociální síť Instagram vyměnila klasickou „polaroidovou“ ikonu za modernější gradientní logo, které sice všichni velmi dobře znají, ale ne všichni jej považují za povedené. K dalšímu redesignu pravděpodobně jen tak nedojde, takže jsme rádi, že původní ikonku můžeme připomenout alespoň v kontextu desátých narozenin aplikace (Když už jsme u těch výročí, víte, že letos slaví i naše SMARTmania.cz?).

Mezi fanoušky však až doteď přetrvávala jedna palčivá otázka. Jak vlastně ono legendární logo vypadá ze zadní strany? Samotný Instagram se nyní rozhodl ukončit divoké spekulace. Zajímavostí přitom je, že tak neučinil na vlastní platformě, nýbrž na konkurenčním Twitteru.

Look back at it 👀

A peep at the other side of the classic Instagram logo for some fun on our birthday 🎉 pic.twitter.com/C7wGRvUosH

— Instagram (@instagram) October 6, 2020