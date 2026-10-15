Lepší zvuk, účinnější ANC a nižší cena. Nové AirPods 5 aspirují na trhák

Najít pecková sluchátka s kvalitním potlačením hluku není úplně jednoduché. Apple ale taková má. Nové AirPods 5 přinášejí ještě účinnější ANC, kvalitnější zvuk a dokonce i nižší cenu. Aktivní potlačení hluku navíc tentokrát dostanete i u nejdostupnější varianty.
AirPods 5: Až o 50 % účinnější ANC
Pokud vám nevyhovují špuntová sluchátka a silikonové nástavce, nové AirPods 5 rozhodně stojí za pozornost. Zachovávají oblíbenou peckovou konstrukci, přesto podle Applu dokážou odfiltrovat až o 50 % více okolních ruchů než předchozí generace s ANC. Zásluhu na tom má přepracovaná akustická architektura, která přinesle také kvalitnější zvuk.Praktickou novinkou je i možnost upravovat hlasitost pouhým přejetím prstu po nožičce sluchátka, kterou nabízí varianta s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem.
Sluchátka se navíc umí přizpůsobit tomu, co se kolem vás děje. Adaptivní zvuk průběžně upravuje potlačení hluku a propouštění okolních zvuků. Když začnete s někým mluvit, detekce konverzací automaticky ztiší přehrávání. Nechybí ani režim propustnosti, který nově přenáší okolní hlasy a zvuky přirozeněji.
Nižší cena a ANC už v základu
Základní AirPods 5 pořídíte už za 3 490 Kč, přičemž ANC už je součástí výbavy. Nové AirPods jsou oproti předchozí generaci nejen vybavanější, ale dokonce i levnější.
Na výběr ale máte i AirPods 5 s bezdrátovým nabíjecím pouzdrem, které vychází jen na 3 990 Kč – předchozí generace přitom byla o tisícovku dražší. Vedle bezdrátového nabíjení a zmíněného ovládání hlasitosti nabídne také delší výdrž – až 5 hodin se zapnutým ANC a celkem až 22 hodin s pouzdrem. Základní provedení zvládne až 4 hodiny poslechu, s pouzdrem pak až 20 hodin.