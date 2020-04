Lenovo pracuje na ultra rychlém 90W dobíjení smartphonů

Trendem poslední doby je rychlé nabíjení telefonů, které se dostává do všech tříd smartphonů. Ještě pár let zpátky zabralo nabíjení věčnost. Tomu je dnes již konec a naprostá většina výrobců nabízí různé standardy rychlého nabíjení. V tento moment je rekordmanem společnost Oppo, která nabízí u svých vlajkových modelů nabíjení o výkonu 65 W.

Zbytek mobilního světa se pohybuje v rozmezí od 18 W (Apple) až po 50 W (Xiaomi, Realme atd.). Nedávno se na čínské sociální síti objevil teaser na smartphone od společnosti Lenovo, který by se stal králem soutěže o nejrychlejší nabíjení.

Telefon Lenovo Legion by totiž měl dostat do vínku 90W nabíjení. Velká část ultrabooků má rychlost nabíjení kolem 45 W a telefon by tak měl dvakrát vyšší výkon nabíječky než běžný notebook.

Lenovo se zatím nepochlubilo dalšími specifikacemi, ale dá se očekávat displej s vysokou obnovovací frekvencí, Snapdragon 865, velkou porci úložiště a paměti RAM a v neposlední řadě velkou baterii, která bude ve spojení s rychlým nabíjením kombinací pro dlouhou výdrž. Není jasné, kdy se telefon Lenovo Legion představí a jestli vůbec bude dostupný i v našich končinách.