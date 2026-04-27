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Kultovní akční hra od EA jen za 50 Kč! Ve slevě je i nová verze Plants vs. Zombies

Marek Bartík
Marek Bartík 27. 4. 15:00
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EA Sale
  • Společnost Electronic Arts zahájila na Steamu a v Epic Games Store velký výprodej významné části svého katalogu
  • Za skvělou cenu pořídíte například kultovní akční hru The Saboteur nebo novou verzi humorné strategie Plants vs. Zombies
  • Ve slevě je i většina dílů série Battlefield včetně toho nejnovějšího, výprodej potrvá až do 7. května

Společnost Electronic Arts spustila na Steamu a v Epic Games Store rozsáhlý výprodej, který se vztahuje téměř na kompletní nabídku známého herního vydavatele. Velmi výhodně si můžete pořídit například většinu dílů válečné série Battlefield, a to včetně aktuální „šestky“. Jedním z hlavních taháků výprodeje je však kultovní akční hra The Saboteur z roku 2009, která je po mnoha letech opět v pořádné akci – pořídit ji můžete za pouhých 50 korun.

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Za příjemně nízkou cenu koupíte i novou verzi legendární strategie Plants vs. Zombies s přídomkem Replanted, která kromě vizuálních vylepšení přináší řadu vychytávek, mezi něž patří třeba podpora lokální kooperace i PvP, několik nových herních režimů či optimalizace pro hraní na Steam Decku. Vylepšená verze z loňského října je aktuálně k mání za cca 340 korun.

Výběr zajímavých slev z velkého výprodeje her od EA

  • The Saboteur – 1,99 eur (cca 50 korun)
  • Battlefield 2042 – 2,99 eur (cca 73 korun)
  • Battlefield V Definitive Edition – 2,49 eur (cca 60 korun)
  • Battlefield 1 Revolution – 1,99 eur (cca 50 korun)
  • Dungeon Keeper 2 – 0,99 eur (cca 25 korun)
  • Battlefield 6 – 41,99 eur (cca 1 020 korun)

Speciální edice pořídíte za stejnou cenu na Steamu, Epicu i v aplikaci EA App, kde jsou navíc k dostání i standardní verze vybraných her, které vycházejí ještě výhodněji. Takový Battlefield 1 si tímto způsobem můžete pořídit už za 0,99 eur, tedy přibližně  25 korun.



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Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků, které ale nutně nepotřebujete mít ve virtuální knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí koupit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).

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Zdroj článku
Autor článku Marek Bartík
Marek Bartík
Redaktor serveru SMARTmania.cz a brněnský student. Vedle toho velký fanoušek videoher, jehož nepřestává udivovat jejich překotný vývoj. Svět kolem nás plyne takovou rychlostí, že se za ním mnohdy nestačíme otáčet, čímž se pro nás stává nepostižitelným.

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