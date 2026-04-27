Kultovní akční hra od EA jen za 50 Kč! Ve slevě je i nová verze Plants vs. Zombies

- Společnost Electronic Arts zahájila na Steamu a v Epic Games Store velký výprodej významné části svého katalogu
- Za skvělou cenu pořídíte například kultovní akční hru The Saboteur nebo novou verzi humorné strategie Plants vs. Zombies
- Ve slevě je i většina dílů série Battlefield včetně toho nejnovějšího, výprodej potrvá až do 7. května
Společnost Electronic Arts spustila na Steamu a v Epic Games Store rozsáhlý výprodej, který se vztahuje téměř na kompletní nabídku známého herního vydavatele. Velmi výhodně si můžete pořídit například většinu dílů válečné série Battlefield, a to včetně aktuální „šestky“. Jedním z hlavních taháků výprodeje je však kultovní akční hra The Saboteur z roku 2009, která je po mnoha letech opět v pořádné akci – pořídit ji můžete za pouhých 50 korun.
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Za příjemně nízkou cenu koupíte i novou verzi legendární strategie Plants vs. Zombies s přídomkem Replanted, která kromě vizuálních vylepšení přináší řadu vychytávek, mezi něž patří třeba podpora lokální kooperace i PvP, několik nových herních režimů či optimalizace pro hraní na Steam Decku. Vylepšená verze z loňského října je aktuálně k mání za cca 340 korun.
Výběr zajímavých slev z velkého výprodeje her od EA
- The Saboteur – 1,99 eur (cca 50 korun)
- Battlefield 2042 – 2,99 eur (cca 73 korun)
- Battlefield V Definitive Edition – 2,49 eur (cca 60 korun)
- Battlefield 1 Revolution – 1,99 eur (cca 50 korun)
- Dungeon Keeper 2 – 0,99 eur (cca 25 korun)
- Battlefield 6 – 41,99 eur (cca 1 020 korun)
Speciální edice pořídíte za stejnou cenu na Steamu, Epicu i v aplikaci EA App, kde jsou navíc k dostání i standardní verze vybraných her, které vycházejí ještě výhodněji. Takový Battlefield 1 si tímto způsobem můžete pořídit už za 0,99 eur, tedy přibližně 25 korun.
Za zmínku však stojí i skutečnost, že řadu z aktuálně zlevněných her naleznete v předplatném EA Play, které je dostupné i na Steamu. Pokud tedy uvažujete o pořízení většího počtu kousků, které ale nutně nepotřebujete mít ve virtuální knihovničce natrvalo, možná se vám vyplatí koupit členství za 5,99 eur měsíčně (cca 145 korun).