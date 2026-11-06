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Konkurence pro operátory: SpaceX a Qualcomm budují vlastní hybridní 5G síť

Jakub Karásek
Jakub Karásek 6. 11. 15:00
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Satelit na oběžné dráze Země (ilustrační obrázek)
  • Společnost SpaceX chtěla v USA spustit virtuálního operátora Starlink Mobile
  • Velká trojka stávajících operátorů jej ale nechtěla vpustit do svých sítí
  • Elon Musk se tak nakonec dohodl s Qualcommem, s nimž hodlá vybudovat vlastní hybridní 5G síť

Před představením letošních iPhonů se poměrně hlasitě spekulovalo o tom, že jako první na světě nabídnou podporu oboustranné satelitní 5G komunikace. Dnes již víme, že se tato předpověď nevyplnila, ovšem nelze vyloučit, že příští rok se skutečně této technologie dočkáme – americká společnost SpaceX neskrývá ambice zprovoznit vlastní 5G síť, která bude nabízet služby konkurující tradičním mobilním operátorům.

SpaceX a Qualcomm hodlají spustit vlastní 5G síť

Tento týden uzavřely americké společnosti SpaceX a Qualcomm víceletou dohodu, na jejímž základě hodlají společně pokrývat americké území vlastní 5G sítí. Má se jednat o hybridní řešení, které bude kombinovat pozemní a satelitní síť s tím, že koncová zařízení mezi nimi budou moci plynule přepínat. Logicky se dá předpokládat, že hustě obydlené oblasti budou pokrývat standardní pozemní vysílače, zatímco v odloučených lokalitách bude k dispozici satelitní internet.

Loga společností Qualcomm a SpaceX

SpaceX má v plánu v příštích letech vybudovat desítky tisíc pozemních vysílačů postavené na technologiích od Qualcommu, které mají být nezbytné pro zlepšení mobilního pokrytí a efektivity při zpracování síťového provozu. Qualcomm má zjevně ambice stát se globálním klíčovým hráčem v budování mobilní infrastruktury, podle agentury Reuters vypomáhá s budováním 5G sítí v Japonsku a Vietnamu.

Informace o partnerství amerických firem přichází pouhý týden poté, co byla společnost SpaceX odmítnuta americkým operátorem T-Mobile. Firma Elona Muska údajně postupně oslovila všechny tři hlavní americké operátory s jednoduchým cílem – v rámci jejich stávající infrastruktury chtěla vybudovat virtuálního operátora Starlink Mobile kombinujícího pozemní sítě s vlastní satelitní konektivitou. Ani jeden z operátorů ale nechtěl Elona Muska do svých sítí vpustit, šéf amerického T-Mobilu dokonce při oznamování kvartálních finančních výsledků prohlásil, že pro SpaceX není ve světě mobilních operátorů místo.

Toto rozhodnutí se není zjevně obrací proti němu – Starlink Mobile totiž evidentně v rámci partnerství s Qualcommem nehodlá působit jako virtuální operátor, ale jako samostatný konkurent, který bude těžit z vlastní pozemní i satelitní infrastruktury. A to už brzy – start služby je údajně naplánován už na rok 2027.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Karásek
Jakub Karásek
Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.

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