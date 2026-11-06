Konkurence pro operátory: SpaceX a Qualcomm budují vlastní hybridní 5G síť

- Společnost SpaceX chtěla v USA spustit virtuálního operátora Starlink Mobile
- Velká trojka stávajících operátorů jej ale nechtěla vpustit do svých sítí
- Elon Musk se tak nakonec dohodl s Qualcommem, s nimž hodlá vybudovat vlastní hybridní 5G síť
Před představením letošních iPhonů se poměrně hlasitě spekulovalo o tom, že jako první na světě nabídnou podporu oboustranné satelitní 5G komunikace. Dnes již víme, že se tato předpověď nevyplnila, ovšem nelze vyloučit, že příští rok se skutečně této technologie dočkáme – americká společnost SpaceX neskrývá ambice zprovoznit vlastní 5G síť, která bude nabízet služby konkurující tradičním mobilním operátorům.
SpaceX a Qualcomm hodlají spustit vlastní 5G síť
Tento týden uzavřely americké společnosti SpaceX a Qualcomm víceletou dohodu, na jejímž základě hodlají společně pokrývat americké území vlastní 5G sítí. Má se jednat o hybridní řešení, které bude kombinovat pozemní a satelitní síť s tím, že koncová zařízení mezi nimi budou moci plynule přepínat. Logicky se dá předpokládat, že hustě obydlené oblasti budou pokrývat standardní pozemní vysílače, zatímco v odloučených lokalitách bude k dispozici satelitní internet.
SpaceX má v plánu v příštích letech vybudovat desítky tisíc pozemních vysílačů postavené na technologiích od Qualcommu, které mají být nezbytné pro zlepšení mobilního pokrytí a efektivity při zpracování síťového provozu. Qualcomm má zjevně ambice stát se globálním klíčovým hráčem v budování mobilní infrastruktury, podle agentury Reuters vypomáhá s budováním 5G sítí v Japonsku a Vietnamu.
Informace o partnerství amerických firem přichází pouhý týden poté, co byla společnost SpaceX odmítnuta americkým operátorem T-Mobile. Firma Elona Muska údajně postupně oslovila všechny tři hlavní americké operátory s jednoduchým cílem – v rámci jejich stávající infrastruktury chtěla vybudovat virtuálního operátora Starlink Mobile kombinujícího pozemní sítě s vlastní satelitní konektivitou. Ani jeden z operátorů ale nechtěl Elona Muska do svých sítí vpustit, šéf amerického T-Mobilu dokonce při oznamování kvartálních finančních výsledků prohlásil, že pro SpaceX není ve světě mobilních operátorů místo.
Toto rozhodnutí se není zjevně obrací proti němu – Starlink Mobile totiž evidentně v rámci partnerství s Qualcommem nehodlá působit jako virtuální operátor, ale jako samostatný konkurent, který bude těžit z vlastní pozemní i satelitní infrastruktury. A to už brzy – start služby je údajně naplánován už na rok 2027.