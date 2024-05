Konečně volnost s iOS 18? Uživatelé vyhlíží největší změnu plochy od roku 2007

Apple prý umožní v iOS/iPadOS 18 uživatelům měnit rozvržení ikon na ploše

Kromě toho bude u některých aplikací možné také zvolit jinou barvu ikonky

Jestli je jedna estetická věc, která uživatelům na iOS a iPadOS skrytě vadí, je to design plochy, zejména pak rozmístění ikon a jednotlivých prvků. Skrytě kvůli tomu, že už si na to nejspíš zvykli. Jak ale informuje insider Mark Gurman z agentury Bloomberg, iOS 18 přinese velké změny i v této konkrétní věci.

iOS 18: ikonky na ploše

Plochu iPhonů nebo iPadů s nejnovějším iOS/iPadOS si můžete různorodě upravit. Základem jsou ikonky, ke kterým můžete přidat (relativně nově) i widgety, upravit dále můžete i tapetu, dolní dok s nejpoužívanějšími aplikacemi a zamykací obrazovku.

Ani v tuto chvíli ale nemáte možnost upravit dle své preference mřížku, do které jsou aplikace rozmístěny. Všechny prvky, ať už ikony aplikací anebo widgety, musíte skládat odshora dolů, jiná možnost není. Pravidlo této mřížky, kterou Apple používá již od prvního iPhonu z roku 2007, by však měla narušit aktualizace iOS 18.

O změnách v tomto kontextu se rozmluvil Mark Gurman ve svém newsletteru Power On: „Dalším zábavným vylepšením (nesouvisejícím s umělou inteligencí) bude přepracovaná domovská obrazovka iPhonu. Ta uživatelům umožní měnit barvu ikon aplikací a umístit je, kamkoli budou chtít. Například všechny ikony sociálních sítí budou moci být modré nebo ikony týkající se financí zelené.“

Kromě možnosti vyhnout se klasickému rozmístění ikon a prvků tedy Gurman ještě láká na možnost upravit barvu nativních aplikací. Těžko říct, jak to bude vypadat v praxi, a zdali to vůbec přispěje k větší přehlednosti. V každém případě je dobře, že uživatelé jablečného ekosystému budou mít zase trochu volnější ruce.

V témže vydání newsletteru Power On Gurman také tvrdil, že Apple pracuje na funkci vytváření vlastních kombinovaných emotikon, a to na základě umělé inteligence a co člověk na zařízení dělá, respektive co píše. Tato funkce by měla být dostupná jak na iPhonu, tak na iPadu a Macu.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?