Používáte nativní aplikace? iOS 18 přinese nečekané změny

Příští verze mobilního operačního systému od Applu se zaměří na nativní aplikace

Těm nejspíše přibyde řada nových a užitečných funkcí

Apple má novou verzi systému iOS s číslem 18 představit už 10. června na konferenci WWDC

Chytré telefony už v samotném základu mají celou řadu výchozích aplikací od výrobce, které zvládnout pokrýt většinu uživatelských potřeb. Pokud patříte mezi ty, kteří se spoléhají na předinstalované aplikace namísto toho, aby v App Store hledali alternativy, zbystřete: Apple se podle známého novináře Marka Gurmana s příchodem iOS 18 chystá přepracovat a vylepšit hned několik svých základních aplikací. Mezi nimi nechybí například Poznámky, Kalkulačka či Mapy.

Apple údajně chystá řadu novinek pro výchozí aplikace

Gurman neprozradil žádné konkrétní nové funkce plánované pro tyto aplikace. Již dříve se hovořilo o tom, že aplikace Poznámky získá podporu pro zobrazování více matematických rovnic a vestavěnou možnost nahrávání hlasových poznámek, ale je to poprvé, co slyšíme o aktualizacích plánovaných pro aplikace Mail, Fotky a Fitness. Co by ale podle všech různých spekulací mohl Apple nakonec do výchozích aplikací v rámci iOS 18 přidat?

iOS 18 prý bude obsahovat nové funkce generativní umělé inteligence pro Siri, Spotlight, Zkratky, Apple Music, Zprávy, Zdraví, Keynote, Numbers, Pages a další. Očekává se, že tyto funkce budou poháněny velkým jazykovým modelem společnosti Apple přímo v zařízení, ale Apple údajně jednal také o partnerství se společnostmi jako Google, OpenAI a Baidu. Očekává se také poměrně výrazná designová změna, konkrétně přizpůsobitelnější domovská obrazovka, včetně možnosti umístit ikony aplikací kamkoli na mřížku domovské obrazovky. Tato změna umožní používat prázdná místa, řádky a sloupce mezi ikonami aplikací.

Zprávy konečně dostanou podporu RCS

Apple už dříve oznámil, že od roku 2024 bude v aplikaci Zprávy na iPhonu podporovat standard RCS pro zasílání zpráv mezi platformami, takže se pravděpodobně bude jednat o funkci přidanou v rámci iOS 18. Podpora RCS přinese další možnosti v rámci textových zpráv mezi zařízeními iOS a Android. Konkrétně umožní posílat fotografie a videa ve vyšším rozlišení, zvukové zprávy, zobrazení indikátorů psaní, potvrzení o přečtení, zasílání zpráv přes Wi-Fi a další. iOS 18, iPadOS 18 a macOS 15 budou mít nejspíše také přepracovanou aplikaci Kalkulačka s několika novými funkcemi, včetně postranního panelu se seznamem posledních výpočtů, vylepšeného rozhraní pro převod jednotek, integrace s aplikací Poznámky a dalších.

Aplikace Poznámky má získat podporu pro zobrazování matematických zápisů, což uživatelům umožní uvádět v poznámkách více typů algebraických rovnic a vzorců. V systému iOS 18 se očekávají také nejméně dvě nové funkce pro Apple Maps, včetně vlastních tras a topografických map. Vlastní trasy by uživatelům umožnily vybrat si při navigaci konkrétní silnice, zatímco topografické mapy by obsahovaly podrobnosti, jako jsou stezky, vrstevnice, nadmořská výška a body zájmu pro pěší turistiku a další využití v přírodě.

AI bude nejspíše také v prohlížeči Safari

Další novou generativní funkcí umělé inteligence, která by se mohla objevit v iOS 18, je asistent pro prohlížení v Safari, ale v tomto případě zatím nejsou známy žádné konkrétní podrobnosti. Na iPhonu již existuje několik webových prohlížečů s nástroji umělé inteligence, například Microsoft Edge a jeho Copilot poháněný technologií GPT-4 nebo Arc Search, který dokáže shrnout webové stránky a poskytnout stručné informace. iOS 18 bude údajně obsahovat takzvaný režim naslouchátka pro AirPods Pro, ale není jasné, jak se bude lišit od stávající funkce Conversation Boost, kterou Apple spustil v roce 2021.

Těšit se mohou také uživatelé, kteří využívají služeb CarPlay. Na webových stránkách společnosti Apple se uvádí, že první vozidla s novou generací CarPlay se objeví v roce 2024, takže platforma by mohla debutovat spolu s iOS 18 ještě letos. Je však možné, že CarPlay příští generace bude kompatibilní i s některými verzemi iOS 17. V systému iOS 18 prý přibude do kreslící aplikace Freeform od společnosti Apple nová možnost Scény. Tato funkce by uživatelům umožnila vybrat na plátně konkrétní části nebo scény pro snadnější navigaci.

Apple oznámí iOS 18 na konferenci WWDC 10. června a aktualizace by měla být uvolněna v září.

Na jakou novinku se nejvíce těšíte vy? Dejte nám vědět do komentářů.