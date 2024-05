iOS 18 dostane AI funkci, která vás zabaví na dlouhé hodiny. Jenže Google už to umí

Dle insidera Gurmana Apple nabídne některé konkrétní funkce umělé inteligence

Napříč ekosystémem nabídne třeba tvorbu vlastních emotikonů pomocí AI

Google podobnou funkci už dávno má, můžete ji vyzkoušet přímo ve vyhledávači

Apple se údajně chystá na konferenci WWDC 2024 představit v rámci iOS 18 horkou novinku, která bude svým konceptem snadno srovnatelná s představením postaviček Animoji v roce 2017. Díky funkcím umělé inteligence (AI) si totiž každý bude moci vytvořit a upravit vlastní smajlíky.

Umělá inteligence v iOS 18

Na tuto novinku upozornil Mark Gurman ve svém pravidelném newsletteru Power On: „Jedna z nejvýznamnějších funkcí přinese generativní umělou inteligenci do emotikonů. Společnost vyvíjí software, který dokáže vytvářet vlastní emoji za běhu na základě toho, co uživatelé píší.“

Power On: Inside Apple’s generative AI plan and iOS 18, including new features like AI-created Emojis, extensive Home Screen customization and a big focus on summarizing information https://t.co/5JLjWmGhTa — Mark Gurman (@markgurman) May 26, 2024

To by v praxi mohlo znamenat, že najednou budete mít k dispozici i zcela nové varianty a kombinace emotikonů, a to prakticky pro jakoukoliv příležitost, v jaké se nacházíte, nebo o které píšete. Apple by se tím dokázal vyhnout klasické databázi Unicode, kterou výrobci postupně rok od roku vylepšují a přidávají větší či menší hrstku nových emotikonů.

Možnost navrhovat vlastní emotikony jen na základě strojového učení má patřit k těm méně náročným – spíše „volnočasovým“ funkcím –, než že by to mělo výrazně zlepšit uživatelský zážitek či pomoci s produktivitou.

Google je napřed

Kromě toho Gurman trochu poodhalil, jak bude umělá inteligence na přístrojích Applu řešena. Sada AI funkcí pro nativní aplikace (přezdívka projekt Greymatter) bude pracovat jak na zařízení, tak v cloudu. Znamená to, že ne všechny nové funkce budou dostupné pro všechny uživatele. Apple nejspíš oddělí zařízení z poslední doby (počítače s M3 a M4, nejnovější iPhony) od zbytku a uzpůsobí tomu některé AI funkce.

Zrovna funkce spojená s vytvářením emotikonů však působí jako „emoji kitchen“, kterou před několika lety představil Google a vloni v září ji zavedl přímo do svého vyhledávače, aby byla dostupná pro všechny. Tam si ale kombinace pro výrobu nových emoji vybíráte sami, nedělá to za vás umělá inteligence. Vyzkoušet to můžete sami po zadání „emoji kitchen“ do vyhledávače Google.

