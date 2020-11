Konec oblíbené řady? Samsung možná zařízne sérii Note a zaměří se na ohebné modely

Řada Galaxy Note patří už pěknou řádku let mezi výkladní skříně Samsungu. Nezastavilo ji ani dnes již legendární fiasko s vybuchujícím Note7. Velké, drahé a špičkově vybavené přístroje se staly jistou ukázkou toho, co jihokorejský gigant dokáže vyrobit.

Nyní se však začaly objevovat informace, které naznačují, že Galaxy Note 21 možná vůbec nedorazí. Konec této řady podle všeho zapříčiní příchod některých nových modelů.

První rok bez Galaxy Note?

Na podivné ticho ohledně očekávaného Galaxy Note21 upozornil na Twitteru známý leaker Ice Universe. Ten uvedl, že o vývoji zatím nejsou žádné informace, což je zvláštní. Většinou se totiž první útržky informací začínají objevovat už šest až osm měsíců před představením.

An unusual clue: There is currently no information on the development of the Note21 series. pic.twitter.com/RBzzwsg8Cg — Ice universe (@UniverseIce) November 15, 2020

Teorii o konci řady podporuje také včerejší tweet Maxe Weinbacha, který zveřejnil specifikace připravované řady Samsung Galaxy S21. V seznamu vlajkových modelů očekávaných pro příští rok najdeme celkem sedm přístrojů, avšak Note chybí.

3 of these devices will have SPen support. — Max Weinbach (@MaxWinebach) November 15, 2020

Důvodem pro to může být fakt, že jedno z hlavních lákadel řady Galaxy Note – stylus S Pen, postupně přeberou jiné modely. Mluví se o tom, že by speciální stylus měl podporovat i nový Galaxy S21 Ultra, byť se nepředpokládá, že by k němu S Pen byl v balení, či na něj přístroj dokonce měl slot. Spekulace nicméně uvádějí podporu S Penu i u skládacího Galaxy Z Fold 3, kam už by se pero vejít mohlo. Řada Galaxy Fold navíc zároveň přebírá i další z typických vlastností řady Galaxy Note, a to sice velký displej.

Tyto útržky informací tak začínají dávat dohromady poměrně racionálně vypadající teorii, že Samsung řadu Galaxy Note opustí ve prospěch svých novějších produktů. Oficiální potvrzení ale nemáme.