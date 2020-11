Takto by mohl vypadat Galaxy Z Fold 3. Patent prozrazuje šachtu na stylus

Jak si někteří fanoušci mobilních technologií představují zlatý grál „kapesní“ produktivity? Například jako křížence smartphonů Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Note 20. Letos se dlouze spekulovalo, zda druhá generace ohebného telefonu Galaxy Fold přinese podporu stylusu S Pen, nakonec jsme se však (patrně z technologických důvodů) nedočkali. Dočkáme se příští rok?

Samsung si patentoval Galaxy Z Fold s šachtou pro stylus

Samsung si na konci minulého měsíce podal u WIPO (Světový úřad duševního vlastnictví) patentovou přihlášku, která vyobrazuje a popisuje telefon s ohebným displejem a šachtou obsahující dotykové pero. Stylus jako by z oka vypadnul peru S Pen, které právě Samsung používá u modelové řady Galaxy Note.

V přihlášce je uvedeno, že stylus bude stejně jako u řady Galaxy Note využívat principu elektromagnetické rezonance (EMR), přitom podle informací korejského média TheElec by Samsung mohl vsadit na aktivní elektrostatické řešení (AES. Výhodou AES je absence digitizéru, což by v případě ohebného displeje ušetřilo jednu vrstvu zobrazovače. Namísto toho by Samsung mohl zesílit vrstvu ultratenkého skla (UTG) ze současných 30 mikrometrů na 60. Je tedy možné, že v této oblasti ještě v Samsungu nepadlo konečné rozhodnutí.

Na obrázcích také není vidět otvor pro selfie kamerku, což by mohlo naznačovat její uschování přímo pod displej. Zatímco někteří výrobci již s touto technologií přišli na trh, Samsung si ji údajně schovává pro svůj příští skládací smartphone.

Samsung Galaxy Z Fold 3 bude pravděpodobně představen až ke konci příštího roku, ještě předtím bychom se měl dočkat druhé generace „véčka“ Galaxy Z Flip. Ta by měla podle posledních informací dorazit na jaře.