Konec nahrávání selfie: ChatGPT si konečně zapamatuje váš obličej

- Následovat trendy v AI úpravě selfie by mělo být jednodušší než kdy dříve
- Do ChatGPT se údajně chystá funkce, která vytváření stylizovaných portrétů výrazně usnadní
- Nově by mělo stačit nahrát jednu referenční fotografii, ze které bude umělá inteligence vycházet
ChatGPT patří mezi nejpopulárnější modely umělé inteligence na světě. Obrázky generované AI daly vzniknout a podpořily řadu trendů na sociálních sítích a je dost pravděpodobné, že některé z nich, pokud ne rovnou všechny, jste už vyzkoušeli. Speciální sekce v ChatGPT nebo v Google Fotkách také výrazně usnadňují přetváření vašich obrázků do aktuálně trendujících stylů. Stále však existuje jeden velký zdroj nepříjemností, kterým je nutnost nahrávat vaše fotografie pokaždé, když potřebujete vygenerovat nový v odlišném stylu.
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Referenční fotografie pro snadné následování trendů
Díky chystané aktualizaci by to OpenAI mohlo vyřešit a umožnit vám přidat jeden obrázek, který budete moci použít, kdykoli budete potřebovat vytvořit něco nového. Vypadá to, že OpenAI nyní pracuje na funkci pro přidání „referenční fotografie“, kterou bude možné využít ke generování obrázků pomocí ChatGPT. Jakmile ji přidáte, nebudete muset nahrávat obrázek pokaždé, když si budete chtít vytvořit nového avatara nebo naskočit na nový trend. Server Android Authority objevil postup pro přidání referenční fotografie ve verzi 1.2026.104 beta aplikace ChatGPT pro Android.
OpenAI plánuje v aplikaci ChatGPT přidat možnost, která vám umožní nahrát referenční fotografii. K tomu můžete buď vybrat existující fotografii uloženou v galerii vašeho telefonu, nebo pořídit novou selfie. Jakmile bude referenční fotografie přidána, bude k dispozici k prohlížení a později ji půjde nahradit jinou fotografií. Nahranou fotku lze také v případě potřeby odstranit.
Ačkoli redaktoři serveru Android Authority v rozhraní přidávání referenčních fotografií povolili, nepodařilo se jim přimět ChatGPT, aby je skutečně využil ke generování nových obrázků. To naznačuje, že OpenAI má před sebou ještě kus práce. Kdy bude novinka implementována do finální verze oblíbeného AI chatbota, prozatím nevíme, nicméně je pravděpodobné, že se k tomuto OpenAI odhodlá již brzy.