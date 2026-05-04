Konec čipové krize je v nedohlednu. Příští rok rozhodně k obratu nedojde

- Nedostatek pamětí a jejich vysoké ceny mohou trvat až do roku 2030
- Výrobci se stále soustředí na produkci čipů do datových center a na paměti do telefonů, tabletů a počítačů nezbývá kapacita
- Odbory v Samsungu navíc hrozí 18denní stávkou
Zdražování pamětí nebere konce. Jejich výrobci se naplno věnují produkci pamětí pro datová centra a AI farmy a na výrobu pamětí do běžných produktů pro spotřebitele již nemají kapacity. Bohužel to vypadá, že tento trend nebude pouze krátkodobý, podle Samsungu máme dokonce to nejhorší ještě stále před sebou.
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Paměťová krize jen tak neskončí
Technologické společnosti v minulém týdnu oznamovaly finanční výsledky za první čtvrtletí letošního roku, přičemž jednoznačně největším skokanem se stal Samsung. Korejská firma meziročně navýšila provozní zisk o neskutečných 753 procent, a to právě díky kvetoucímu byznysu s paměťovými moduly pro AI segment. Výkonná ředitelka Samsungu pro paměťové čipy Kim Jaejune prozradila v hovoru s investory, že paměťová krize jen tak neskončí.
„Naše nabídka zdaleka nepokrývá poptávku. Již nyní na základě poptávky pro příští rok víme, že rozdíl mezi nabídkou a poptávkou bude v roce 2027 ještě hlubší než v roce 2026.“
Jinými slovy řečeno – příští rok bude pamětí ještě méně a budou ještě dražší. Samsung i ostatní výrobci přitom evidentně neplánují tento trend otáčet, neboť na AI čipech mají daleko větší marže a na ty si nenechají sáhnout. Do výstavby nových datových center jsou investovány desítky miliard dolarů a každý si z tohoto koláče chce ukousnout co největší díl.
I když Nikkei Asia tvrdí, že výroba paměťových modulů DRAM má být příští rok navýšena, očekává se, že dokáže pokrýt poptávku pouze ze zhruba 60 procent. Samsung například v minulém týdnu označil vlastní moduly LPDDR4 a LPDDR4X za vyprodané s tím, že již nebude přijímat žádné nové objednávky. Někteří analytici dokonce předpovídají, že nedostatek pamětí pro spotřebitele potrvá až do roku 2030. Do té doby budou zřejmě elektronické hračky (telefony, tablety, počítače…) ještě více zdražovat.
Situaci navíc nevylepšuje ani současná bitva odborů se společností Samsung – odboráři po rekordních výsledcích z minulého týdne požadují zrušení stropu na výkonnostní bonusy a požadují, aby 15 procent provozního zisku šlo na odměny zaměstnancům. Pokud nedojde k vzájemné dohodě, plánují odbory na 21. května začátek 18denní stávky.