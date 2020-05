Když dojdou nápady: sluchátka od Honoru vypadají úplně stejně jako ta od Huawei

Když dva dělají totéž, není to totéž – tak zní známé moudro. Ačkoli je nám v Evropě dobře známo, až do daleké Číny se patrně nedoneslo. Jak jinak si vysvětlit, že sluchátka Honor Magic Earbuds a Huawei FreeBuds 3i jsou prakticky na chlup stejná? Trochu to vypadá, že tady někdo opisoval domácí úkoly, ale nedal si příliš práce s tím, aby vše zamaskoval.

Podobnost obou sluchátek ale nekončí jen u krabičky, designu a parametrů. Během našeho testování Honor Magic Earbuds se sluchátka dokonce hlásila pod označením „Huawei Walrus“. Samozřejmě je nám známo, že Honor je dceřinou společností Huawei, nicméně nám uniká smysl toho, aby dvě společnosti vyráběly na chlup stejná sluchátka, která se často obě prodávají na stejných trzích, a navíc s odlišnou cenou.