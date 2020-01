Když 108 Mpx nestačí. Dočkáme se smartphonu s 256Mpx fotoaparátem?

Huawei, OnePlus, Samsung a Xiaomi jsou jedni z výrazných odběratelů čipů s vysokým rozlišením, Samsung si ostatně přímo 108Mpx snímače sám vyrábí. Jmenujme například smartphone Huawei Mate 30 Pro, který má rovnou dva 40Mpx fotoaparáty. OnePlus i Samsung používají 48Mpx senzory a Xiaomi hru posunulo ještě o stupeň výš. Do konceptu Mi Alpha a především do modelu Mi Note 10 totiž použilo fotoaparát o rozlišení 108 Mpx, a stejné rozlišení by měl nabídnout i Samsung Galaxy S20. To však zřejmě nestačí a možná se dočkáme ještě vyššího počtu megapixelů.

Nedávno se totiž na čínské sociální síti Weibo objevil screenshot aplikace fotoaparátu. Snímek obrazovky ukazuje možnost využít režimu 256 Mpx. To samozřejmě nemusí nutně znamenat, že se v blízké době dočkáme telefonu s tak vysokým rozlišením. Může to být například speciální režim interpolace snímků nebo režimu panorama, kdy také vznikají snímky s velmi vysokým počtem pixelů. V dnešním světě je však také dost možné, že se takový fotoaparát skutečně chystá.





Tak vysoké rozlišení však reálně nedává žádný smysl a pořád se bavíme o velmi malé ploše senzoru, který je navíc na zádech telefonu. Při správném spojování pixelů, jako to dělají všechny fotoaparáty s vysokým rozlišením, však začne dávat vysoký počet pixelů smysl. Pokud by se, čistě teoreticky, spojily mřížky pixelů o velikosti 4×4 , dočkali bychom se 16Mpx snímků. Je to jen má spekulace, ale to už pak nezní tak šíleně a nemožně. V současné době však nemáme zprávy o tom, že by někdo takový senzor plánoval vůbec vyrobit a tak nezbývá než počkat na další detaily.