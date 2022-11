Kdy se dočkáme Samsungu Galaxy S23? Skloňuje se jeden brzký termín

V posledních týdnech se objevuje čím dál více informací o chystaných smartphonech řady Samsung Galaxy S23 – už nyní tušíme jejich vzhled i značnou část výbavy. Od premiéry nás přitom dělí ještě spousta času, podle korejských zdrojů téměř čtvrt roku. Kdy ke slavnostnímu odhalení přesně dojde?

Podle jednoho insidera, který je údajně s plány korejské firmy obeznámen, by se měla příští událost Galaxy Unpacked odehrát v San Franciscu v prvním únorovém týdnu, tj. někdy mezi 30. lednem a 5. únorem příštího roku. Zahájení prodeje by pak mělo nastat v pátek o dva týdny později, tedy 17. února. Toto datum však zdroj vydedukoval na základě zvyklostí Samsungu z minulých let, které byly porušeny pouze v prvním covidovém roce 2020, kdy řada Galaxy S20 přistála na pultech až tři týdny po odhalení.

Datum premiéry Uvedení na trh Galaxy S22 9. února 2022 25. února 2022 Galaxy S21 14. ledna 2021 29. ledna 2021 Galaxy S20 11. února 2020 6. března 2020 Galaxy S10 20. února 2019 8. března 2019

Pokud se tato spekulace potvrdí, dočkáme se nových vlajek od Samsungu zhruba o týden dříve než loni. Korejský gigant by si tak opět vybudoval drobný náskok před konkurenčními výrobci, kteří plánují své novinky odhalit až na barcelonském veletrhu MWC, který odstartuje 27. února a bude trvat do 2. března.