Takhle má vypadat řada Galaxy S23! Čeká nás razantní změna designu?

Premiéra nových iPhonů je úspěšně za námi a další velká událost v mobilním světě nás čeká až začátkem příštího roku. Řeč je o premiéře modelové řady Galaxy S23, která by měla spatřit světlo světa někdy v průběhu ledna či února. Uznávaný leaker Steve Hemmerstoffer, kterého budete znát spíše pod přezdívkou @OnLeaks, vypustil ve spolupráci se servery Smartprix.com a Digin.in první rendery očekávaných novinek Galaxy S23 a Galaxy S23+.

Základní model si můžete prohlédnout v bílé variantě, větší Galaxy S23+ v černé. Pokud se únikům dá věřit, na první pohled se design příliš nezmění, minimálně ne na přední straně. Nejvýraznější změny dozná modul s fotoaparáty na zádech, kde zmizí „ostrůvek“ zakusující se do boků – zůstanou jen samostatné vystupující čočky. Designéři se tak nejspíš tentokrát nijak nepředřeli, jelikož stejné řešení už letos nabídl nejvybavenější Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S23 s 6,1″ displejem by měl mít nepatrně větší rozměry než jeho předchůdce (146,3 × 70,8 × 7,6 mm vs. 146,0 × 70,6 × 7,6 mm). Obdobná situace nastane i u Galaxy 23+ s 6,6palcovým panelem, kde mají rozměry narůst na 157,7 × 76,1 × 7,6 mm (Galaxy S22+ má 157,4 × 75,8 × 7,6 mm). Hnacím motorem by se měl stát čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, i když některé zdroje spekulují o Exynosu 2300 – ten by se mohl objevit například v Evropě. Dočkat bychom se měli i nepatrného navýšení kapacity baterie.

Rozhodně bude zajímavé sledovat, nakolik se první zveřejněné rendery budou lišit od finální podoby. Nutno dodat, že Hemmerstoffer bývá při zveřejňování zákulisních informací o nových modelech poměrně přesný. Pokud i tento jeho tip vyjde, pravděpodobně nás příští rok žádné velké designové změny u řady Galaxy S23 nečekají. Překvapit by mohl snad jen Galaxy S23 Ultra.

