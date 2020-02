Kdo koho potřebuje více? Huawei bez služeb Googlu poškodí všechny, nejvíce však zákazníky

Obchodní roztržka mezi Čínou a USA okořeněná o bezpečnostní obavy již několik měsíců ohrožuje spolupráci zejména technologických firem z obou zemí. Nejvíce se hovoří o Huawei, jemuž reálně hrozí, že navždy přijde o služby Googlu. Společnost si již vyzkoušela vydat smartphone, v němž jsou všechny služby Google nahrazeny alternativou od Huawei. Mate 30 Pro však navzdory svým hardwarovým kvalitám na Západě přesvědčit příliš nedokázal.

Huawei je tak v těžké pozici. Na jednu stranu by rád naučil uživatele používat svůj softwarový ekosystém, na druhou stranu si je však vědom, že by to byl velice riskantní až nemožný úkol. Tato poněkud schizofrenní situace má i své vnější projevy. A to v podobě odporujících si prohlášení různých představitelů společnosti.

Nedávno například manažer rakouské odnože Huawei prohlásil, že firma neplánuje návrat ke Google službám ani v případě, že by došlo ke zrušení amerických sankcí. Krátce na to Huawei na globální úrovni vydal prohlášení, podle nějž Android a jeho ekosystém stále zůstává preferovanou volbou. Vlastní řešení Huawei využije prý jen pokud nebude mít možnost pokračovat s ekosystémem Androidu.

Potřebuje Google Huawei? Ano, ale ne kriticky

Při přemýšlení o kauze Huawei nesmíme zapomínat na to, že druhou stranou mince je Google. Tomu hrozí, že přijde o obrovského partnera. Huawei mílovými kroky dohání Samsung a nebýt sankcí, dost možná by ho z pozice celosvětové jedničky výrobců smartphonů sesadil.

Souboj dvou gigantů využívajících Android pochopitelně Googlu hraje do karet. Je v bytostném zájmu každé společnosti, aby její podnikání nebylo závislé na jediném partnerovi. To pochopitelně ve světě širokého spektra výrobců Android telefonů nehrozí ani bez Huawei. Ovšem Samsung a Huawei jsou jednoznačně dva nejsilnější hráči. Přijít o jednoho z nich by tak Google nepochybně bolelo. Nešlo by navíc jen o pouhou ztrátu partnera a s ním části trhu. Huawei by se stal přímým konkurentem Googlu v oblasti, kde je jeho jedinou konkurencí v podstatě Apple a jeho ekosystém okolo iOS.

Naštěstí pro Google a naneštěstí pro Huawei nicméně svazek obou společností není zcela rovnocenný. Konec partnerství by znamenal dílčí nepříjemnost pro Google, ale Huawei by se musel o přežití na západních trzích velmi tvrdě a draze prát. A to se značně nejistým výsledkem.

Má Huawei šanci bez Googlu? Těžko

Huawei nemá problém prodávat telefony s vlastním OS či Androidem s vlastními službami na asijských trzích. To ostatně dělá mnoho čínských výrobců, asijští zákazníci zkrátka zpravidla Google služby nevyžadují, popřípadě ani vyžadovat nemohou. Společnosti jako Xiaomi soustředící se na segment nižší a střední třídy, tak hrozbou ztráty možnosti spolupracovat s Googlem nejsou zdaleka tak ohroženy. Oproti tomu Huawei zacílený na bohaté západní trhy dobře ví, že prodat sebelepší vlajkovou loď bez Googlu nebude jednoduché.

Několik základních aplikací jako Gmail, Google Kalendář, nebo YouTube zkrátka pro nemalou část uživatelů představuje naprostou většinu toho, k čemu telefon používají. A ano, Huawei by dost možná dokázal vytvořit obdobně kvalitní alternativy. Ale i sebelepší marketingová kampaň jen obtížně přesvědčí masy lidí, aby podstupovaly nekomfortní proces změny ekosystému. Ostatně, zkuste si spočítat, kolik služeb, webů a aplikací třetích stran nějakým způsobem závisí na Googlu.

Nadšenec možná bude ochoten absolvovat tuto anabázi, aby získal nejmodernější technologie. Někdo zase možná za každou cenu chce telefon, který podle něj nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu. Ale běžní uživatelé tvořící drtivou většinu zákazníků zkrátka zamíří ke konkurenci, u níž budou moci nadále komfortně používat aplikace, na něž jsou celý život zvyklí.

Bez vývojářů to nepůjde

Dalším aspektem jsou pak aplikace třetích stran. Pokud by Huawei opustil Android zcela, musel by nějak zajistit srovnatelnou nabídku aplikací pro svou platformu. Jak ale donutit vývojáře, aby aplikace připravovali i pro nový OS s minimem uživatelů? Odpověď je, že to v podstatě nelze.

Ano, vývojáře nejpopulárnějších aplikací asi nějak přesvědčit půjde, ale ani výhodné finanční podmínky a co možná nejsnazší proces konverze aplikací nezajistí širokou škálu všemožných aplikací, na něž jsou uživatelé Androidu zvyklí. Zejména nezávislí vývojáři nebo tvůrci jen lokálně relevantních aplikací zkrátka nebudou chtít investovat čas a peníze do vývoje pro platformu, kterou v zásadě nikdo nepoužívá.

A to je začarovaný kruh. Dokud nebude dostatečně zajímavý počet majitelů Huawei telefonů bez Androidu, vývojáři rozhodující se čistě na základě ekonomické výhodnosti nebudou mít důvod do malého trhu investovat. A zákazníci zase nebudou mít zájem o přístroje s nedostatečnou nabídkou aplikací.

Podobné problémy ostatně řešil Microsoft s Windows Phone. Ačkoliv šlo o západní firmu se zavedeným jménem a místem na trhu, Androidu prostě konkurovat nedokázal. V posledních letech Microsoft naopak přijal Android jako „svou“ mobilní platformu a připravuje i vlastní přístroj, který na tomto OS poběží.

Nezapomínejme na operátory

Kdyby se vám situace Huawei nezdála už tak dosti nešťastná, nezapomeňte, že americký trh se smatphony stále značně závisí na operátorech. Zatímco u nás si většina lidí kupuje telefon samostatně, v USA je běžným postupem ho vybírat z nabídky operátorů. Typicky za nějakou zvýhodněnou cenu spojenou s „upsáním se“ danému operátorovi.

V této situaci pak značně ovlivňuje výběr zákazníků to, co jim operátor nabídne. Taková nabídka je samozřejmě mnohem užší než na klasickém trhu, což vede k tomu, že v USA přes 90 % telefonů prodaných operátory tvoří Samsung a Apple. Pokud Huawei nebude mít Google služby, může zapomenout na to, že ho operátoři budou nabízet ve svých prodejních kanálech, které už tak nejsou zrovna nakloněny čínským značkám.

Doufejme v dohodu

Pro někoho pesimistický, ovšem vzhledem k výše zmiňovaným faktorům spíše realistický scénář je, že pokud skutečně Huawei nadobro přijde o možnost používat Android a Google služby, ze západních trhů postupně zmizí. Pravděpodobně by se mohl zkusit zaměřit třeba na ruský trh, kde by mu absence propojení s Googlem nemusela být tak na škodu.

Znamenalo by to však ztrátu nejen pro Huawei a Google, ale především pro nás, uživatele. Nejen, že bychom přišli o možnost si koupit velmi zajímavé telefony, ale především by trh minimálně dočasně přestal být v oblasti vlajkových lodí tak konkurenční. A jak známo, konkurence přináší inovace a lepší cenové podmínky pro zákazníka.

Nezbývá tak než doufat, že se celá situace vyřeší nějakou formou dohody či kompromisu. Naděje lze vkládat především do zatím poněkud nejasného plánu Huawei na licencování svých 5G technologií americkým partnerům. To by mělo vyřešit obavy o bezpečnost a příslušná jednání už probíhají. Nemalé slovo ale budou mít také politici.