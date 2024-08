Jsou Hololens zpátky ve hře? Microsoft chystá konkurenci pro Vision Pro

Brýle pro rozšířenou realitu Hololens od Microsoftu mají nakročeno ke comebacku

Gigant z Redmondu se údajně dohodl se Samsungem na dodávkách OLED displejů

Dočkat se máme nejdříve v roce 2026

Smíšená realita si v poslední době získala značnou pozornost díky headsetu Vision Pro od Applu, nicméně v žádném případě se nejedná o první pokus některého z technologických gigantů v tomto odvětví prorazit. V minulosti se povedlo Microsoftu vzbudit zájem se svým headsetem Hololens, od kterého si sliboval velké věci. Zařízení giganta z Redmondu nicméně nemělo dostatečný „sex appeal“ a patrně i řadu jiných problémů, proto se jej rozhodl Microsoft potichu ukončit. Jak se ale zdá, Hololens ještě neřekly poslední slovo.

Hololens možná chytí druhý dech

Microsoft údajně uzavřel dohodu se Samsungem týkající se panelů OLED, které by mohly pohánět novou řadu náhlavních souprav pro smíšenou realitu. Korejský server The Elec na začátku tohoto týdne uvedl, že je partnerství zatím ve velmi rané fázi a masová výroba nebude zahájena dříve než v roce 2026. Zdroj jihokorejského webu sdělil, že objednávka by se mohla týkat stovek tisíc kusů a že zařízení bude zaměřeno na sledování her a videoobsahu na ploché obrazovce, nikoli na připojení do metaverza.

Jak píše web Road to VR, spekulované zařízení vypadá jako konkurent systému Vision Pro od Applu, který má být spíše velkou virtuální obrazovkou, než složitějším systémem pro rozšířenou či virtuální realitu. Microsoft se již dříve pokusil prorazit se svým headsetem HoloLens a řadou náhlavních souprav pro virtuální realitu Windows Mixed Reality, velký úspěch ale neslavil.

Samsung v roce 2023 oznámil, že bude spolupracovat se společnostmi Google a Qualcomm na nové náhlavní soupravě, která se pravděpodobně objeví koncem tohoto roku. Microsoft mezitím již několik let směřuje své aplikace směrem k headsetu Meta Quest, který sice netrhá prodejní rekordy, nicméně Metě se evidentně vyplácí jej podporovat a vyvíjet. Co tomuto trhu bezesporu prospěje, je právě větší konkurence, která uživatelům přinese rychlejší inovace, snížení koncové ceny a rychlejší vývoj aplikací a obsahu třetích stran, což jsou jedny z největších překážek headsetů pro smíšenou a virtuální realitu.