Konec HoloLens? Propouštění v Microsoftu se nejvíce dotklo rozšířené a virtuální reality

Microsoft v minulém týdnu oznámil velkou vlnu propouštění, která se týká 10 tisíc zaměstnanců. Americká firma blíže nespecifikovala, kterých odvětí se zrušená místa týkají, ovšem z příspěvků na sociálních sítích se dá vyčíst, jaké divize budou nejvíce postižené.

O místo přišla velká spousta lidí věnujících se virtuální a rozšířené realitě. Zrušen byl kompletní tým stojící za AltSpaceVR, což je virtuální prostor, ve kterém se měli lidé z celého světa setkávat a spolupracovat. Služba samotná bude fungovat do 10. března letošního roku, poté bude vypnuta. Znamená to, že Nadella a spol. vzdávají snahu vytvořit vlastní metaverse? Možná ne tak docela – hovoří se o tom, že náhradou by mohla být služba Mesh integrovaná do Microsoft Teams.

Microsoft rovněž propustil tým stojící za Mixed Reality Tool Kit neboli MRTK, tedy sadou komponent sloužící k vývoji multiplatformních aplikací pro smíšenou realitu v Unity VR. Tyto nástroje se měly v příštím měsíci dočkat nové verze, avšak už ji nebude mít kdo dokončit. MRTK byla podporována i náhlavní soupravou Microsoft HoloLens, avšak zdá se, že po odchodu jejího otce Alexe Kipmana v půli loňska je její budoucnost nejistá, zvláště po ohromných problémech se zakázkou pro americkou armádu. Sám Kipman zařízení veřejnosti představil roku 2014. V roce 2016 se dostalo do rukou prvních zákazníků, byť o volném prodeji nemohla být zejména vlivem astronomické ceny řeč.

We have some sad news, Altspacers. #AltspaceVR is shutting down on March 10th.

Though we hate saying goodbye, we also feel such pride and gratitude for all the magic that happened here. ✨

Thanks for joining us on this epic adventure. #socialvr https://t.co/peCwpaaBl3

— AltspaceVR (@AltspaceVR) January 20, 2023