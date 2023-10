Jeden displej vládne všem: řada Galaxy S24 bude sdílet špičkový panel

Představení modelové řady Galaxy 24 je sice ještě několik měsíců vzdáleno, motor spekulací ale běží na plné obrátky. Poslední střípek informací o možné výbavě nejlepších neohebných smartphonů od Samsungu se tentokrát týká zásadního komponentu, tedy displeje. Ten by měl být mnohem více sjednocený napříč všemi modely v rámci řady, neboť i tentokrát se předpokládá, že jihokorejský gigant uvede základní verzi, větší plus model a nejvybavenější variantu Ultra. Právě poslední zmíněný model si pro sebe často uzurpoval ty nejlepší technologie, čemuž by alespoň v případě displeje měl být konec.

Jedním z hlavních taháků předchozích modelů Ultra byl právě displej s technologií LTPO. Ten by v následující řadě konečně měly dostat všechny modely, takže jistá exkluzivita, kterou Ultra v rámci portfolia měla, se nejspíše konat nebude. Podle uživatele sociální sítě X s přezdívkou Revegnus, dostanou všechny modely Galaxy S24 LTPO M13 panel, který se bude moci pochlubit maximálním jasem 2 500 nitů. V jiných parametrech, například ve velikosti či rozlišení, se už ale displeje lišit budou.

This information is obtained from Samsung Display.

The base model of the S24 shares the same display features as the Plus/Ultra, except for the resolution. All models feature LTPO, M13, and a brightness of 2500 nits. pic.twitter.com/Zl6pjAN00p

