Je libo nejnovější Android? Na Galaxy S10 a Note 10 míří skvělé One UI 4.1

Samsung v posledních letech šel do sebe a softwarově začal déledoběji podporovat nejen nejnovější modely, ale také pár let staré vlajkové lodě. Mezi ně patří také řady Galaxy S10 a Note 10 z roku 2019, které nyní dostávají nejnovější nadstavbu One UI 4.1 založenou na Androidu 12. Mezi výrobci telefonů s Androidem bychom těžko hledali značku, která je vůči majitelům starších produktů tak vstřícná.

Aktualizace má něco málo přes jeden gigabajt (1,049 GB). Firmware s označením N976BXXU7HVC6 přináší celou řadu drobných změn pro aplikace od Samsungu a také březnové bezpečnostní záplaty. Update by měl postupně dorazit na všechny telefony z obou modelových řad, nicméně u smartphonů s označením Lite (Galaxy S10 Lite a Note 10 Lite) je dostupnost nejistá. Na redakční Note 10 a Galaxy S10e ještě nedorazil, stejně jako na Galaxy S20, na nějž se údajně šíří už od minulého týdne.

Jak jste na tom s aktualizací na One UI 4.1 vy? Dejte nám prosím vědět do komentářů.