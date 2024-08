Jaký je velikostní rozdíl mezi Pixely? Podívejte se na nejnovější snímky

O smartphonech Pixel 9 od Googlu víme prakticky vše podstatné

Internetem nyní kolují snímky, které nám dávají lepší představu o jejich fyzických rozměrech

K oficiálnímu představení dojde už příští týden, konkrétně 13. srpna

Představení nových Pixelů od Googlu už pomalu klepe na dveře, ostatně akce Made by Google je naplánovaná na 13. srpna, tedy příští týden. Co všechno na této akci uvidíme nicméně není žádné velké tajemství, neboť to gigant z Mountain View už nějaký ten pátek zkrátka nedokáže udržet. Internetem proto kolují takřka kompletní informace o všech chystaných Pixelech, takže se už jen čeká na oficiální představení, které vše potvrdí. To ovšem neznamená, že bychom se žádných dalších úniků už nedočkali.

Bude vůbec ještě nějaké místo pro překvapení?

Mezi ten poslední patří rendery Pixelu 9, které zveřejnil známý leaker Evan Blass. Ty mimo jiné ukazují velikostní rozdíl mezi Pixelem 9 Pro a Pixelem 9 Pro XL, pro lepší představivost. Můžeme vidět, že Pixel 9 Pro a 9 Pro XL se budou vyznačovat výrazným velikostním rozdílem, přičemž 9 Pro bude mít údajně 6,34palcový OLED displej, zatímco 9 Pro XL by měl být uveden na trh s 6,73palcovým panelem. Zdá se, že oba telefony mají podobně velké rámečky i vycentrované výřezy pro 50Mpx selfie fotoaparáty.

Zbytek snímků ukazuje různé barevné varianty obou zařízení – růžovou, porcelánovou (bílou), zelenou a obsidiánovou (černou) pro Pixel 9 a obsidiánovou, porcelánovou, růžovou a oříškovou (zelenou) pro model 9 Pro. Můžeme si také všimnout rozdílných povrchových úprav obou telefonů. Zatímco Pixel 9 má rám z eloxovaného hliníku, vybavenější 9 Pro/9 Pro XL mají lesklou povrchovou úpravu z nerezové oceli. Pokud stále doufáte, že vás příští úterý Google ještě něčím překvapí, nezapomeňte sledovat naše zpravodajství, ve kterém vám všechny novinky představíme hezky oficiálně.