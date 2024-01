Jaký iPhone bude letos nejprodávanější? Překvapivě ten nejdražší

V první polovině letošního roku se bude nejvíce prodávat iPhone 15 Pro Max

Tvrdí to známý analytik Ming-Chi Kuo

Současně také dodává, že 5× teleobjektiv nezůstane exkluzivní pro největší model

Že se iPhony od společnosti Apple prodávají dobře, asi není potřeba zmiňovat. Ostatně díky nim je aktuálně gigant z Cupertina největším světovým výrobcem chytrých telefonů, když se jich v loňském roce prodalo suverénně nejvíce. Jaký model z aktuální řady bude ale nejprodávanější? Ačkoli by se mohlo nabízet, že zákazníci půjdou především po nejlevnější dostupné variantě, opak je pravdou. Podle analytika Ming-Chi Kua bude iPhone 15 Pro Max i v první polovině letošního roku nejprodávanějším modelem iPhonu.

Dostane iPhone 16 Pro stejný teleobjektiv, jako Pro Max?

Ve své nejnovější analýze Kuo uvedl, že iPhone 15 Pro Max bude v první polovině letošního roku stále představovat 40-45 % všech dodávek iPhonu 15, což bude klíčové pro tchajwanského dodavatele objektivů fotoaparátů Largan, který v první polovině roku zažívá bouřlivou sezónu. Kromě toho, že je iPhone 15 Pro Max největším modelem s 6,7″ displejem, je také vybaven objektivem s 5násobným teleobjektivem, který u jiných modelů nenajdete. Právě díky tomuto fotoaparátu v modelu Pro Max se podle Kua očekává zvýšení příjmů společnosti Largan za první pololetí o 108,8 až 121,6 milionu dolarů (2,4 až 2,7 miliardy korun).

Kuo opakovaně uvedl, že očekává v letošním roce rozšíření teleobjektivu s 5× optickým přiblížením také do iPhonu 16 Pro a iPhonu 16 Pro Max, což rozšíří možnosti prémiových modelů a zvýší jejich atraktivitu. Očekává se, že iPhone 16 Pro bude mít větší 6,3″ displej, přičemž tato změna by zvětšila celkovou velikost zařízení, což by poskytlo další vnitřní prostor pro prémiový teleobjektiv.

Podle informací serveru The Elec plánuje Apple rozšířit svůj dodavatelský řetězec o firmu LG Innotek, která by v kombinaci se společností Largan měla zajistit dostatečné dodávky teleobjektivů pro oba prémiové modely. Predikce Ming Chi-Kua jsou známy pro svou vysokou míru spolehlivosti. Dle serveru Apple Track se jeho úspěšnost pohybuje okolo 72,5 procent a lze tedy předpokládat, že i tato spekulace nebude daleko od pravdy.

