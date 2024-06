Jaký bude Galaxy Z Flip 6? Známe všechny klíčové parametry

Závěr tohoto týdne se nese ve znamení úniků chystaných smartphonů od Samsungu. Nejprve jsme se dočkali parametrů skládačky Galaxy Z Fold 6, vzápětí přišly tiskové snímky odlehčeného Galaxy S24 FE a nyní tento maraton úniků zakončujeme podrobným soupisem specifikací chystaného véčka Galaxy Z Flip 6. Co všechno Samsung oproti loňskému modelu vylepší?

Oficiální rendery chystaného véčka se nám do rukou ještě nedostaly, z těch neoficiálních je ale patrné, že se žádných velkých mezigeneračních změn nedočkáme. Loni Samsung lákal na výrazně zvětšenou vnější obrazovku, letos však mají zůstat parametry obou displejů stejné:

Podle informátora Ice Universe má Samsung alespoň zmenšit rýhu v místě ohybu, a to dokonce výrazněji než v případě Galaxy Foldu 6.

As for the crease, Flip6 is better than Flip5, and Fold6 has little improvement.

