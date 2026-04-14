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Jak hodlá Apple vyřešit rýhu u chystaného iPhonu Ultra? Odpověď vás překvapí

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 14. 4. 20:00
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Koncept skládacího iPhonu
  • Ohebný iPhone s názvem Ultra by měl dorazit už na podzim letošního roku
  • Jednou z jeho hlavních předností má být takřka neviditelná rýha v místě ohybu displeje
  • Apple toho údajně dosáhne pomocí speciálního lepidla

Apple si před výrobou svého prvního ohebného telefonu, který by se podle všeho měl jmenovat iPhone Ultra, stanovil několik cílů, bez jejichž vyřešení k odhalení nedojde. Jedním z nich je i nechvalně proslulá rýha v oblasti ohybu, kterou mají prakticky všechny skládačky na trhu. Apple nicméně podle všeho přišel na způsob, jakým tuto rýhu když ne úplně odstranit, tak alespoň minimalizovat tak, aby nebyla pro uživatele patrná.

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iPhone Ultra má využívat speciální lepidlo

Společnost zabývající se analýzou dodavatelských řetězců TrendForce ve své nové zprávě o inovacích v oblasti skládacích displejů popsala klíčové technologie a vysvětlila, že k tvorbě záhybů dochází, když se vrstvy uvnitř displeje posunou z původní polohy, čímž se napětí soustředí v místě ohybu a v průběhu času dochází k vzniku mikrotrhlin nebo trvalé deformaci. V optimálním designu hraje roli také ultratenké sklo (UTG). Patenty Applu popisují konstrukci, kde je sklo v místě ohybu tenčí, aby bylo pružné, a jinde silnější, aby bylo odolnější.

Tento přístup potvrzuje loňské spekulace, které hovořily o tom, že Apple testuje panely s nerovnoměrnou tloušťkou, stejně jako nedávné informace, že by mohl použít dvouvrstvou skleněnou strukturu k rozložení napětí do více vrstev. Podle TrendForce je nejdůležitějším faktorem opticky čiré lepidlo. Moderní složení jde daleko za hranice jednoduchého lepení, zůstává pružné při postupném ohýbání, aby se snížila únava materiálu, a zároveň dočasně ztuhne při náhlém nárazu, aby poskytlo strukturální podporu. V průběhu času schopnost lepidla vtékat do mikroskopických nerovností také snižuje rozptyl světla a udržuje ohyb méně viditelným.



iPhone Ultra (Fold) na neoficiálním renderu



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Důležitou roli hrají i panty a konstrukční řešení. Samsung Display využívá laserové vrtání v kovové nosné desce za displejem k dosažení rovnováhy mezi tuhostí a pružností. Analytik Ming-Chi Kuo loni v červenci uvedl, že tuto techniku použije i Apple ve svém skládacím telefonu prostřednictvím dodavatele Fine M-Tec. TrendForce odhaduje, že Apple by letos mohl získat téměř 20 % trhu se skládacími smartphony, což by podle něj snížilo podíl Samsungu a Huawei na zhruba 30 % pro každého. Očekává se, že skládací iPhone bude představen společně s modely iPhone 18 Pro v září.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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