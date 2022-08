Jak fungují světla Nothing Phonu a co dělá uvnitř pokémon? Podívejte se na rozborku

Oblíbený tvůrce videí na platformě YouTube – Zack Nelson aka JerryRigEverything – se nově pustil do unikátního Nothing Phonu (1). Po tom, co jej prohnal svým klasickým testem odolnosti, se rozhodl podívat se mu „pod kapotu“. Zajímala ho hlavně světelná ozdoba zad, které výrobce říká Glyph.

Záda Nothing Phonu zdobí několik světelných LED pásků. Kolem kamery, kolem bezdrátové nabíjecí cívky, nahoře vedle kamery a nakonec dole u nabíjecího portu. Když se Zack Nelson rozhodl odlepit zadní krycí sklo a podívat se rovnou na světelné pásky, zjistil, že jde o desítky a stovky malých diod, které jsou pro větší styl přelepeny bílou páskou. Ta nemá jiný účel než designový, po odlepení totiž Glyph dál svítí.

Co dalšího Zack po rozebrání a následném znovusložení Nothingu zjistil? Kupříkladu to, že u mikrofonů a reproduktoru má smartphone silnou membránu proti vniknutí vody. To znamená, že přístroj v pohodě zvládne i větší vystavení vodě, než garantuje certifikace IP53.

Is Nothing hiding Something under the Glass?! - Teardown!

Watch this video on YouTube

A co mají znamenat ti pokémoni? V nitru telefonu jsou pod baterií umístěny dva ochranné spojovací pásky, na kterých je nápis „POKEMON USB FPCA VO6“ a „POKEMON LCM FPCA VO5“. Motiv tohoto pojmenování? Možná vtípek směřovaný na zaměstnance servisu, anebo pracovní označení některých komponent.