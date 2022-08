Nothing lakoval zákazníky. Displej nového telefonu je horší, než uvádí ve specifikacích

Společnost Nothing už má za sebou pár kontroverzí spojených s jejím prvním telefonem, který dorazil na trh teprve před pár týdny, a zdá se, že jí to nestačí. Odborní redaktoři webu ComputerBase přišli na to, že displej Nothing Phone (1) v běžném provozu dosahuje svítivosti maximálně 700 nitů, a nikoliv 1 200 nitů, jak uváděl výrobce. Praktické výsledky potvrzují i další servery, mezi nimi třeba GSMArena, která uvádí maximální naměřenou hodnotu 663 nitů.

Vtip je ale v tom, že start-up vedeným Carlem Peiem vyloženě nelhal. Obrazovka smartphonu je dle všeho skutečně schopna svítit až 1 200 nity, ale pouze za ideálních podmínek, např. v rámci zobrazování HDR obsahu. Takzvaně „na povel“ ale novinka 1 200 nitů vyvinout neumí, což se zákazníkům moc nelíbí.

ComputerBase dokonce oslovil výrobce s prosbou o komentář a zde je jeho vyjádření: „Hardware je schopen dosáhnout špičkového jasu až 1 200 nitů, ale software jej v současnosti omezuje na 700 nitů. Toto rozhodnutí bylo učiněno s cílem zajistit vyvážený uživatelský zážitek. Těšíme se na názory našich uživatelů a budeme pečlivě sledovat zpětnou vazbu, abychom zjistili, zda je třeba tuto skutečnost řešit v budoucích softwarových aktualizacích.“

Hardwarové parametry Nothing Phone (1) Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 159,2 × 75,8 × 8,3 mm, hmotnost: 193,5 g, zvýšená odolnost: IP53 Displej, konektivita a baterie 6,55", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 114˚, 1/2.76", 0.64µm, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, 1/3.1", 1.0µm, Full HD video Kompletní specifikace

Ačkoliv se Nothing snaží zahrát celou situaci do outu oblíbenou metodou „to není chyba, to je funkce“, nelze si nevšimnout, jak nešťastně specifikace displeje komunikoval. Není pochyb o tom, že zákazníci chtějí za své peníze plnotučný zážitek, což 700 nitů rozhodně není.