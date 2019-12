iPhony by v příštím roce měly nabídnout významnou novinku v oblasti focení

To, že Apple kraluje na poli nahrávání videa, ví snad všichni a potvrzuje to i samotný DxOMark. Mezi schopnosti, které pomáhají k perfektním videům, se velkou mírou podílí skvělá stabilizace. Na internet se dostaly informace, že by Apple měl přejít na ještě lepší způsob stabilizace a posunout tak úroveň videí (a fotografií) na vyšší úroveň. Mělo by se jednat o údajně výrazný rozdíl oproti iPhone 11 Pro, který je už teď v této oblasti na špičce.

Většina vlajkových telefonů a smartphonů zaměřených na focení má optickou stabilizaci obrazu. Už to je výhoda a zpravidla to znamená o něco lepší kvalitu oproti fotoaparátům bez OIS. Jen pro upřesnění informací zmíním, že stabilizace probíhá na čočce objektivu. Jak funguje, se můžete podívat na videu rozebrání Samsungu Galaxy Note 10+ známého Youtubera Jerry Rig Everything.





Apple na to však půjde odlišným přístupem a místo objektivu bude stabilizovaný přímo senzor fotoaparátu. Tím by se měla zajistit ještě větší míra odfiltrování otřesů a výsledné snímky a videa by měly být ještě stabilnější.

S použitým způsobem stabilizace se pojí také možné zmenšení tloušťky celého systému fotoaparátu a mohli bychom se tak dočkat méně vystouplých fotoaparátů. Informace však zatím nejsou potvrzeny a nezbývá nám počkat si na další zprávy. Jestli se však tento způsob stabilizace potvrdí, máme se na co těšit.