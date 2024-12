iPhone úplně bez rámečků? Apple na něm pracuje, naráží však na problémy

Apple prahne po tom vyrobit iPhone s absolutně nulovými rámečky

Podle dodavatelů displejových panelů je však na cestě celá řada překážek

Hrozí, že se takového zařízení dočkáme nejdříve v roce 2027

V segmentu prémiových telefonů, tzv. vlajkových lodí, je obecně velmi častý velký displej s alespoň mírným zahnutím na bocích. Tomu zahnutí říkáme „2,5D zakřivení“ a podle původních plánů ex-designéra Joea Ivea se mu chce Apple vyhnout. Přesto společnost stále přemýšlí, jak zkonstruovat iPhone s totálně nulovými rámečky.

iPhone bez rámečků: utopie?

Podle informací z dodavatelského řetězce společnost Apple zadala u svých partnerů pro výrobu displejů – Samsungu a LG – podnět na výrobu „OLED panelu absolutně bez rámečků“. Informoval o tom korejský portál The Elec s odkazem na zdroje blízké oběma dodavatelům.

Apple is reportedly working on a bezel-less iPhone! Samsung and LG have been asked to develop OLED displays with no bezels for future iPhone models Source: The Elec pic.twitter.com/Hhk608E2gL — Apple Hub (@theapplehub) July 24, 2023

„Pokud chce Apple v roce 2026 uvést na trh iPhone s nulovými rámečky, měl by již ukončit technické rozhovory s domácími výrobci panelů, ale ti stále jednají. […] V tuto chvíli nelze potvrdit, že se Applu podaří přinést takové zařízení už v roce 2026,“ cituje The Elec své zdroje.

Problematická výroba

Realizaci totiž brání výrazná komplikace. Apple chce údajně zachovat krycí sklo displeje ploché, zatímco drtivá většina konkurence má své „bezrámečkové“ panely mírně zahnuté, minimálně ve stylu 2,5D. Americký výrobce však možná bude muset ustoupit ze svých požadavků. Kompromisem by mohlo být mírné zaoblení skla ve stylu Apple Watch. Anebo jako u konkurenčního OnePlus 13, který má displej po všech čtyřech stranách jen decentně zahnutý, což vytváří efekt absolutně nulových rámečků.

Samotná výroba displejového panelu a krycího skla podle požadavků Applu však nepředstavuje jedinou překážku. Aby bylo možné dosáhnout displeje s nulovým rámečkem, bylo by navíc nutné současné obvody a součástky v rámečku iPhonu ohnout pod displej, aby se uvolnil prostor pro anténu a vyřešily se problémy s rušením.

A co s výřezem?

Poslední problém představuje výřez, respektive průstřel Dynamic Island. Jak s ním Apple naloží – zmenší jej, nebo odstraní a senzory s kamerkou skryje do displeje, jako Samsung u svých telefonů Z Fold? Toto řešení se bohužel zatím nepotvrdilo jako optimální a mírně narušuje uživatelský zážitek. Přitom to je právě to, o co Applu jde především.