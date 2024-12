První vlajkový smartphone roku 2025? Máme datum globální premiéry OnePlus 13 se Snapdragonem 8 Elite

OnePlus 13 zanedlouho dorazí na globální trh

Na premiéře ho zřejmě doprovodí odlehčený model OnePlus 13R

Těšit se rovněž můžeme na nová sluchátka s funkcí AI překladu

Čínští výrobci letos na nic nečekali. Krátce poté, co Qualcomm odhalil svůj vlajkový čipset Snapdragon 8 Elite, začali postupně představovat smartphony tímto čipem poháněné – jsou jimi například Xiaomi 15 Pro, Honor Magic 7, Realme GT7 Pro nebo OnePlus 13. Všechny tyto telefony byly zatím uvedené pouze na čínském trhu, na ten globální by se měly dostat někdy po Novém roce. První z nich by mohl být OnePlus 13.

OnePlus 13 dorazí krátce po Novém roce

Společnost OnePlus oficiálně prozradila, že svůj aktuální vlajkový model uvede na globální trh v úterý 7. ledna, odhalení je naplánováno na 16:30 našeho času. Předpokládáme, že globální verze se nebude nijak lišit od té čínské, tudíž se můžeme těšit na skvěle vybavené zařízení s elegantním designem, vysokým výkonem a kvalitní fotovýbavou.

Čínská firma v pozvánce navíc láká na „OnePlus 13 series“, tudíž je velmi pravděpodobné, že společně se svým aktuálním vlajkovým modelem představí ještě další smartphone. Za nejžhavějšího kandidáta je považován dosud nepředstavený OnePlus 13R, jehož specifikace se v minulých týdnech objevily na internetu.

OnePlus 13R: levnější bratr s několika ústupky

OnePlus 13R by měl být lehce „ořezanou“ verzí vlajkového modelu, která by se měla podbízet nižší cenou. Spekuluje se o tom, že tento telefon dostane:

odolné keramické tělo

plochý 6,78″ LTPO OLED displej s 1,5K rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz

přetaktovaný čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

až 16 GB RAM typu LPPDR5x a 1TB úložiště typu UFS 4.0

tři fotoaparáty – 50Mpx hlavní, 8Mpx širokoúhlý a 2Mpx hloubkový/makro

6500 mAh baterii s podporou 80W nabíjení

OnePlus 13R má v Číně startovat na ceně 45 tisíc rupií (asi 15 tisíc korun s DPH), což je přibližně cena, za kterou se na českém trhu prodává jeho předchůdce.

Součástí lednové premiéry by měla být i sluchátka OnePlus Buds Pro 3 s integrovanou funkcí AI překladu, na další podrobnosti si ale budeme muset počkat.